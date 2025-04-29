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Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
29 квітня 2025, 10:01

Війна за розум: як Росія готується до майбутнього через освітні обмеження

29 квітня 2025, 10:01
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Асиметрична інформвійна з Росією. Коротко
Асиметрична інформвійна з Росією. Коротко
фото: з відкритих джерел
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Спікери обох палат російського парламенту внесли законопроект, який дозволяє російському уряду обмежувати кількість платних(!) місць во російських вузах. Що мали б зробити ми у відповідь?

В Росії вже три роки триває дуже повільна, але цілеспрямована кампанія по боротьбі з тим, що політологи називають "перевиробництво еліт". А якщо, по-простому, – народ має працювати на заводах і в армії, а не просиджувати штани в вузах. Зараз 47% російських студентів – вчаться на платній формі. Тож потенційно, скорочення торкнеться, як мінімум, половини з цих місць або 25% від всіх потенційних абітурієнтів.

Востаннє, щось подібне відбулося в 80-х роках 20 століття, коли всіх студентів після першого курсу відправили в армію (потенційно в Афганістан). І тоді, в один момент, влада настроїла проти себе більшу частину думаючої частини суспільства. Зараз російська влада поступає розумніше і робить все те саме, тільки повільними кроками, коли народ не завжди помічає, що відбувається.

Як на мене, поруч з забороною абортів – це одна з найбільш потенційних і важливих інформкампаній. Вона не дасть моментального ефекту, але в перспективі рік-два, вона має шанси стати одним із найбільших драйверів недовіри до системи.

Не міфічне відділення поневолених народів і розкол Росії за національними ознаками, а саме аборти і закриття вертикальних ліфтів плюс розкол по лінії мусульмани-не мусульмани будуть головними подразниками для майбутньої Росії в момент транзиту влади (а транзит вже почався в головах еліт).

Наша велика проблема в контексті інформвійни полягає в тому, що в цій війні у нас немає союзників (ЄС і США, де-факто, самоусунулися). Але не меншою проблемою є бажання швидких рішень, а вони апріорі неможливі.

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