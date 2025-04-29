Асимметричная информвойна с Россией. Кратко

Асимметричная информвойна с Россией. Кратко

фото: из открытых источников

Спикеры обеих палат российского парламента внесли законопроект, разрешающий российскому правительству ограничивать количество платных(!) мест в российских вузах. Что должны мы сделать в ответ?

В России уже три года длится очень медленная, но целенаправленная кампания по борьбе с тем, что политологи называют "перепроизводство элит". А если, по-простому, народ должен работать на заводах и в армии, а не просиживать штаны в вузах. Сейчас 47% российских студентов учатся на платной форме. Так что потенциально сокращение коснется, как минимум, половины из этих мест или 25% от всех потенциальных абитуриентов.

В последний раз, что-то подобное произошло в 80-х годах 20 века, когда всех студентов после первого курса отправили в армию (потенциально в Афганистан). И тогда, в один момент, власти настроили против себя большую часть мыслящей части общества. Сейчас российские власти поступают разумнее и делают все то же, только медленными шагами, когда народ не всегда замечает, что происходит.

По-моему, рядом с запретом абортов – это одна из наиболее потенциальных и важных информкампаний. Она не даст моментального эффекта, но в перспективе год-два, у нее есть шансы стать одним из крупнейших драйверов недоверия к системе.

Не мифическое отделение порабощенных народов и раскол России по национальным признакам, а именно аборты и закрытие вертикальных лифтов плюс раскол по линии мусульмане-не мусульмане будут главными раздражителями для будущей России в момент транзита власти (а транзит уже начался у изголовья элит).

Наша большая проблема в контексте информации войны состоит в том, что в этой войне у нас нет союзников (ЕС и США, де-факто, самоустранились). Но не меньшей проблемой является желание быстрых решений, а они априори невозможны.