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Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
24 квітня 2025, 08:54

Трамп відклав ультиматум на пару тижнів

24 квітня 2025, 08:54
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Сьогоднішня атака на Україну і, хай пробачать мене інші регіони, особливо на Київ, - це примушування до підписання договорів
Сьогоднішня атака на Україну і, хай пробачать мене інші регіони, особливо на Київ, - це примушування до підписання договорів
фото: ілюстративне
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Але давайте спробуємо зрозуміти, що стоїть за ширмою слоганів, які сипляться з різних сторін.

1. Я вважав і вважаю, що в основі нинішньої ситуації (пропозиції США) лежить угода запропонована Дмітрієвим під час першої зустрічі в Ер-Ріяді. Я про це багато писав, але повторю: Путін запропонував США продавати російські підсанкційні товари в "Недружні країни" (перш за все ЄС). Це десятки мільйонів доларів по року вже сьогодні. Інвестиції в видобуток енергоресурсів чи Арктику - це поки лише ширма. В обмін на це США добивається зняття санкцій зі сторони ЄС.

2. ЄС, я впевнений, буде готова до цих угод, але виключно в обмін на вирішення питання мит плюс безпекового фактору (питання України та парасолька НАТО). І , безумовно - це питання Гренландії. Україна зараз - це щит, яким ЄС прикривається для вирішення своїх екзистенційних проблем.

3. Путін вважає, що його позиція win-win. Зняття санкцій - перемога. Продовження війни без допомоги США він розцінює позитивно. Але для нього зараз пріоритет - санкції. Через обвал ціни на нафту і реальну технологічну деградацію Путіну потрібне зняття санкцій. Плюс він розуміє, що в нинішній ситуації він виходить на пряму комунікацію з США і може отримати люфт в комунікації з Китаєм.

4. Наша зовнішньополітична гра, наскільки я її розумію, - продовження ідеї розвалу Росії вже сьогодні.

5. З того, що можна зрозуміти з заяв Трампа - він вирішив відтермінувати введення ультиматуму ще на пару тижнів. І зараз ми не маємо просто права розсваритися з США. Як би це складно не було.

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Дональд Трамп політика ультиматум США Україна війна
 
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