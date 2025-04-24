Трамп отложил ультиматум на пару недель

Сегодняшняя атака на Украину и, да простят меня другие регионы, особенно на Киев, - это принуждение к подписанию договоров

Сегодняшняя атака на Украину и, да простят меня другие регионы, особенно на Киев, - это принуждение к подписанию договоров

фото: иллюстративное

Но давайте попробуем понять, что стоит за ширмой слоганов, которые сыплются с разных сторон.

1. Я считал и считаю, что в основе нынешней ситуации (предложения США) лежит соглашение, предложенное Дмитриевым во время первой встречи в Эр-Рияде. Я об этом много писал, но повторю: Путин предложил США продавать российские подсанкционные товары в Недружественные страны (прежде всего ЕС). Это десятки миллионов долларов по году уже сегодня. Инвестиции в добычу энергоресурсов или Арктику – это пока только ширма. В обмен на это США добивается снятия санкций со стороны ЕС.

2. ЕС, я уверен, будет готов к этим соглашениям, но исключительно в обмен на решение вопроса пошлин плюс фактор безопасности (вопрос Украины и зонтик НАТО). И, безусловно – это вопрос Гренландии. Украина сейчас – это щит, которым ЕС прикрывается для решения своих экзистенциальных проблем.

3. Путин считает, что его позиция win-win. Снятие санкций – победа. Продолжение войны без помощи США он оценивает положительно. Но для него сейчас приоритет – санкции. Из-за обвала цены на нефть и реальной технологической деградации Путину требуется снятие санкций. Плюс он понимает, что в сложившейся ситуации он выходит на прямую коммуникацию из США и может получить люфт в коммуникации с Китаем.

4. Наша внешнеполитическая игра, насколько я ее понимаю, – продолжение идеи развала России уже сегодня.

5. Из того, что можно понять из заявлений Трампа – он решил отсрочить введение ультиматума еще на пару недель. И сейчас мы не имеем простого права рассориться с США. Как бы это сложно ни было.