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Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
22 квітня 2025, 06:51

Мир без миру: Україні пропонують поступки, які не влаштовують нікого

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Переговорний тупик. Якщо WSJ не помиляється і мирна пропозиція США – це визнання Криму російським і американський протекторат над ЗАЕС, то ніякої мирної угоди не буде
Переговорний тупик. Якщо WSJ не помиляється і мирна пропозиція США – це визнання Криму російським і американський протекторат над ЗАЕС, то ніякої мирної угоди не буде
фото: з відкритих джерел
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Щодо визнання Криму – на це навряд чи піде Київ. Якщо Енергодар – територія під управлінням США – на це не піде РФ . Це угода без угоди, де всі потім будуть винні.

А тепер трохи про те, що буде потім, якщо цей сценарій буде реальним.

1. Для нас вкрай важливо не розіграти сцену ображеного. Ображатися в політиці має право тільки дуже сильний.

2. Угоду про наші надра доведеться підписувати, бо без неї ми 100% не матимемо підтримки США. З цією угодою підтримка не 100%, але залишається.

3. Завершення цих переговорів передбачає, що для нас найважливішими стають переговори США-ЄС. Я про це неодноразово писав і зараз лише повторю: наша головна задача утриматися в політичному і безпековому периметрі ЄС. Наголошу окремо: США змушені будуть вести ці переговори (на відміну від нашої війни вийти з цих переговорів США не можуть), адже це ключова точка протистояння з Китаєм.

Щодо війни, то наступне переговорне вікно відкриється тільки після закінчення літньої воєнної кампанії.

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Україна війна США перемовини
 
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