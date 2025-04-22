Мир без миру: Україні пропонують поступки, які не влаштовують нікого

Переговорний тупик. Якщо WSJ не помиляється і мирна пропозиція США – це визнання Криму російським і американський протекторат над ЗАЕС, то ніякої мирної угоди не буде

Переговорний тупик. Якщо WSJ не помиляється і мирна пропозиція США – це визнання Криму російським і американський протекторат над ЗАЕС, то ніякої мирної угоди не буде

фото: з відкритих джерел

Щодо визнання Криму – на це навряд чи піде Київ. Якщо Енергодар – територія під управлінням США – на це не піде РФ . Це угода без угоди, де всі потім будуть винні. А тепер трохи про те, що буде потім, якщо цей сценарій буде реальним. 1. Для нас вкрай важливо не розіграти сцену ображеного. Ображатися в політиці має право тільки дуже сильний. 2. Угоду про наші надра доведеться підписувати, бо без неї ми 100% не матимемо підтримки США. З цією угодою підтримка не 100%, але залишається. 3. Завершення цих переговорів передбачає, що для нас найважливішими стають переговори США-ЄС. Я про це неодноразово писав і зараз лише повторю: наша головна задача утриматися в політичному і безпековому периметрі ЄС. Наголошу окремо: США змушені будуть вести ці переговори (на відміну від нашої війни вийти з цих переговорів США не можуть), адже це ключова точка протистояння з Китаєм. Щодо війни, то наступне переговорне вікно відкриється тільки після закінчення літньої воєнної кампанії.

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