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Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
11 грудня 2024, 12:49

Вірогідність удару "Орєшніком" в наступні два дні мінімальна

11 грудня 2024, 12:49
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Медвєдєв в Китаї. Вірогідність удару "Орєшніком" в насту
Медвєдєв в Китаї. Вірогідність удару "Орєшніком" в насту
фото: російські ЗМІ
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Вдруге за час повномасштабної війни Медвєдєва покликали в Пекін (минулого разу це було в грудні 2022 року і тоді, зокрема говорили про недопустимість ядерного удару). Про що говоритимуть зараз?

1. Китай, судячи з усього хоче зрозуміти контури реальних, а не публічних побажань РФ щодо завершення конфлікту (читай угод із США по заморозці конфлікту).

2. Китай запропонує своє бачення стосунків Китай-РФ (читай контури протистояння зі США)

3. Китай демонструє бажання завершити конфлікт, але це точно не пріоритет на сьогоднішній момент.

Із важливого для нас: поки Медвєдєв в Китаї, вірогідність удару "Орєшніком" в наступні два дні мінімальна. Якщо це відбудеться - це означатиме, що Путін висловлює публічну неповагу Пекіну.

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