Медвєдєв в Китаї. Вірогідність удару "Орєшніком" в насту

Медвєдєв в Китаї. Вірогідність удару "Орєшніком" в насту

фото: російські ЗМІ

Вдруге за час повномасштабної війни Медвєдєва покликали в Пекін (минулого разу це було в грудні 2022 року і тоді, зокрема говорили про недопустимість ядерного удару). Про що говоритимуть зараз?

1. Китай, судячи з усього хоче зрозуміти контури реальних, а не публічних побажань РФ щодо завершення конфлікту (читай угод із США по заморозці конфлікту).

2. Китай запропонує своє бачення стосунків Китай-РФ (читай контури протистояння зі США)

3. Китай демонструє бажання завершити конфлікт, але це точно не пріоритет на сьогоднішній момент.

Із важливого для нас: поки Медвєдєв в Китаї, вірогідність удару "Орєшніком" в наступні два дні мінімальна. Якщо це відбудеться - це означатиме, що Путін висловлює публічну неповагу Пекіну.