Вірогідність удару "Орєшніком" в наступні два дні мінімальна
Медвєдєв в Китаї. Вірогідність удару "Орєшніком" в насту
Медвєдєв в Китаї. Вірогідність удару "Орєшніком" в насту
Вдруге за час повномасштабної війни Медвєдєва покликали в Пекін (минулого разу це було в грудні 2022 року і тоді, зокрема говорили про недопустимість ядерного удару). Про що говоритимуть зараз?
1. Китай, судячи з усього хоче зрозуміти контури реальних, а не публічних побажань РФ щодо завершення конфлікту (читай угод із США по заморозці конфлікту).
2. Китай запропонує своє бачення стосунків Китай-РФ (читай контури протистояння зі США)
3. Китай демонструє бажання завершити конфлікт, але це точно не пріоритет на сьогоднішній момент.
Із важливого для нас: поки Медвєдєв в Китаї, вірогідність удару "Орєшніком" в наступні два дні мінімальна. Якщо це відбудеться - це означатиме, що Путін висловлює публічну неповагу Пекіну.
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