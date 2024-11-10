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Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
10 листопада 2024, 17:42

Що відомо про мирні плани Трампа

10 листопада 2024, 17:42
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Зараз, як гриби після дощу зʼявляються зливи інформації про різноманітні мирні плани. Що насправді про них відомо на сьогодні?
Зараз, як гриби після дощу зʼявляються зливи інформації про різноманітні мирні плани. Що насправді про них відомо на сьогодні?
фото: АР
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1. В штабі Трампа існує дві концепції. При чому обидві вони озвучені доволі давно. Перша - войовничий план Помпео і друга - квазі фінський сценарій аналітичного центру AFPI (America First Political Institute), який став прихистком для колишніх працівників адміністрації Трампа. Це дві прямо протилежні концепції. І повторюся, вони обидві озвучені людьми з оточення Трампа. Те, що Трамп не взяв Помпео в нову команду - нічого не означає. План є однією із опцій (полюсів) його підходів до України. Авторство не має жодного значення.

2. Перш ніж аналізувати ці підходи ми маємо знати: Трамп сповідує переговорну концепцію "стратегічної невизначеності". І вона передбачає максимально широкий спектр переговорних опцій на кожному етапі переговорів. Багато хто вважає це божевіллям (авантюрності йому справді не займати). Але саме ця широта спектру варіантів рішень максимально довго тримає візаві в напрузі.

3. Що потрібно Путіну від переговорів? Принципових є три позиції: НАТО, лінія фронту і часткове зняття санкцій. Всі інші речі є опціональними. Хоча, звичайно, він буде висувати масу інших вимог. Але головне не це: він хоче зробити Україну останнім пунктом переговорів, наперед поставивши Іран, КНДР, КНР, уран з Нігеру і т.д. Нашій дипломатії треба докласти максимум зусиль для того, щоб повернути нас в топ переговорів. І це один із надважливих викликів для нас.

4. План Помпео - це план накачувати України зброєю, якщо Путін буде виставляти все нові і нові вимоги. Саме тому між іншим, російський МЗС цього тижня виділив цю тему, як окрему червону лінію.

5. План AFPI має наступні пункти:

- Україна не має шансів вступити в НАТО;

- Путін має отримати гарантії часткового зняття санкцій;

- Створюється демілітаризована зона (не уточнюється де саме і яка саме);

- Додаткові податки на продаж російських енергоносіїв мають оплатити реконструкцію України (цей та попередні два пункти – прямі цитати зі статті в Foreign Affairs авторівRichard Haass and Charles Kupchan);

- Україна будує довготермінову систему архітектури безпеки (не уточнено яку), яка дозволить надовго зберегти мир (зараз це перетворилося в міфічне патрулювання американо-британськими військами 1000-кілометрової буферної зони.

6. Ми можемо припустити наступний базовий сценарій. Трамп спочатку буде йти в руслі плану AFPI, поставивши певні свої ультимативні речі перед Україною (цього тижня представник його команди доволі некрасиво назвав одну з цих ліній - кордони 1991 року). Паралельно, відповідні червоні лінії будуть озвучені Путіну, при чому його попередять, що інакше, включається план Помпео.

7. Вся ця історія дуже неприємна для нас, але виторговувати кращі умови можливо лише за умови консолідації еліт (різних політичних поглядів) і народу. На жаль, поки для нас виглядає фантастичною історія Дуди та Туска, які в питаннях спілкування зі США домовилися про спільні дії, попри явні внутрішньополітичні втрати для обох.

Дональд Трамп Україна РФ США війна перемовини план
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