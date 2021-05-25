Про різницю між діями Лукашенка і спецоперацією із затримання "вагнерівців"

Якщо хороші хлопці чимось не скористалися, то цим гарантовано скористаються погані хлопці

Якщо хороші хлопці чимось не скористалися, то цим гарантовано скористаються погані хлопці

Всім, хто вважає, що затримати найманців ПВК "Вагнер", посадивши літак в Борисполі - це теж саме, що зробили спецслужби Лукашенка, змусивши сісти в Мінську літак Ryanair і затримавши Протасевича, хочу повідомити що невміння розрізняти суть здавалося б схожих явищ - ознака нестачі мислення. Так прийом схожий, що доводить - схема була робочою. Але політична суть - різна.

У першому випадку укранські спецслужби могли заарештувати двадцять реальних терористів. Тих, що вбивали наших солдатів і громадян, які здійснювали диверсії і причетних до окупації як Криму, так і Донбасу. Причому вся доказова база була вже ретельно зібрана. У Мінську ж захопили хлопчика-блогера винного в тому, що він редагував телеграм-канал в якому висвітлював білоруські акції протесту і який вважає Лукашенка божевільним диктатором, який захопив владу в Білорусі і ось уже 27 років її узурпував, яким безумовно "бацька" і є.

Взагалі-то Netflix варто замовити сценарій для нового художньо-документального серіалу, де саме пілоти цивільний авіаліній були б головними героями від яких в підсумку залежили б як долі окремих людей, так і цілих країн. Одні з них посадили літак, незважаючи на заборону влади і врятували життя Навальному. Інші навпаки піддалися наказу диктатора, посадили літак і можливо прирекли людину на смертну кару.

А скільки ще було історій, де ключовим було рішення пілотів?