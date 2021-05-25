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Сергій Гайдай політтехнолог [email protected]
25 травня 2021, 17:09 33

Про різницю між діями Лукашенка і спецоперацією із затримання "вагнерівців"

25 травня 2021, 17:09 33
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Якщо хороші хлопці чимось не скористалися, то цим гарантовано скористаються погані хлопці
Якщо хороші хлопці чимось не скористалися, то цим гарантовано скористаються погані хлопці
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Всім, хто вважає, що затримати найманців ПВК "Вагнер", посадивши літак в Борисполі - це теж саме, що зробили спецслужби Лукашенка, змусивши сісти в Мінську літак Ryanair і затримавши Протасевича, хочу повідомити що невміння розрізняти суть здавалося б схожих явищ - ознака нестачі мислення. Так прийом схожий, що доводить - схема була робочою. Але політична суть - різна.

У першому випадку укранські спецслужби могли заарештувати двадцять реальних терористів. Тих, що вбивали наших солдатів і громадян, які здійснювали диверсії і причетних до окупації як Криму, так і Донбасу. Причому вся доказова база була вже ретельно зібрана. У Мінську ж захопили хлопчика-блогера винного в тому, що він редагував телеграм-канал в якому висвітлював білоруські акції протесту і який вважає Лукашенка божевільним диктатором, який захопив владу в Білорусі і ось уже 27 років її узурпував, яким безумовно "бацька" і є.

Взагалі-то Netflix варто замовити сценарій для нового художньо-документального серіалу, де саме пілоти цивільний авіаліній були б головними героями від яких в підсумку залежили б як долі окремих людей, так і цілих країн. Одні з них посадили літак, незважаючи на заборону влади і врятували життя Навальному. Інші навпаки піддалися наказу диктатора, посадили літак і можливо прирекли людину на смертну кару.

А скільки ще було історій, де ключовим було рішення пілотів?

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