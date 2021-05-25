О разнице между действиями Лукашенко и спецоперацией по задержанию "вагнеровцев"

Если хорошие парни чем-то не воспользовались, то этим гарантированно воспользуются плохие парни

Если хорошие парни чем-то не воспользовались, то этим гарантированно воспользуются плохие парни

Всем, кто считает, что задержать наёмников ЧВК "Вагнер", посадив самолёт в Борисполе - это тоже самое, что сделали спецслужбы Лукашенко, вынудив сесть в Минске самолёт Ryanair и задержав Протасевича, хочу сообщить что неумение различать суть какзалось бы схожих явлений - признак недостатка мышления. Да приём схожий, что доказывает - схема была рабочей. Но политическая суть - разная.

В первом случае укранские спецслужбы могли арестовать двадцать реальных террористов. Убивавших наших солдат и граждан, совершавших диверсии и причастных к оккупации как Крыма, так и Донбасса. Причём вся доказательная базы была уже тщательно собрана. В Минске же захватили мальчишку-блогера повинного в том, что он редактировал телеграмм-канал в котором освещал белорусские акции протеста и который считает Лукашенко сумасшедшим диктатором, захватившим власть в Белоруси и вот уже 27 лет ее узурпировавшим, коим безусловно "бацька" и является.

Вообще-то Netflix стоит заказать сценарий для нового художественно-документального сериала, где именно пилоты гражданский авиалиний были бы главными героями от которых в итоге зависили бы как судьбы отдельных людей, так и целых стран. Одни из них посадили самолёт невзирая на запрет властей и спасли жизнь Навальному. Другие наоборот поддавшись приказу диктатора, посадили самолёт и возможно обрекли человека на смертную казань.

А сколько ещё было историй, где ключевым было решение пилотов?