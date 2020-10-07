Війна на Донбасі: Медведчук все їздить до Путіна, а домовитися про мир не може

Голова політради партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук зустрівся зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч пройшла в Росії у Ново-Огарьово.

Голова політради партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук зустрівся зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч пройшла в Росії у Ново-Огарьово.

Фото: з відкритих джерел

Медведчук все їздить, їздить до Путіна в Москву, а домовитися про припинення війни на Донбасі не може (або не хоче!). Хоча очевидно, що досить Москві припинити платити найманцям з так званих "Армійських корпусів" та прибрати своїх "військових інструкторів", перестати возити на Донбас боєприпаси і зарплати окупаційним адміністраціям, як мирні переговори відразу зрушили б з мертвої точки. Адже своя економіка у "республік" не працює, грошей на утримання "народних міліцій" – немає. Он, навіть ДМЗ вже 4 місяці зарплати не отримує, люди сотнями звільняються. Три району Донецька через це можуть залишитися без опалення (теплоподача йде з ДМЗ).

Так що Медведчук все їздить, їздить до свого кума Путіна... Напевно ОПЗЖ потрібен насправді не мир, а привід їздити до Путіна поговорити про мир...