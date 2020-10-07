17:07  07 жовтня
Кандидату в мери Харкова Фельдману подарували майже 100 мільйонів гривень
09:49  07 жовтня
На Луганщині рятувальники продовжують гасити останній осередок пожежі
12:37  07 жовтня
Стало відомо, скільки вже повернули грошей вкладникам банку "Аркада"
UA | RU
UA | RU
Сергій Гармаш головний редактор в ОстроВ [email protected]
07 жовтня 2020, 14:38 9

Війна на Донбасі: Медведчук все їздить до Путіна, а домовитися про мир не може

07 жовтня 2020, 14:38 9
Читайте также на русском языке
Голова політради партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук зустрівся зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч пройшла в Росії у Ново-Огарьово.
Голова політради партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук зустрівся зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч пройшла в Росії у Ново-Огарьово.
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Медведчук все їздить, їздить до Путіна в Москву, а домовитися про припинення війни на Донбасі не може (або не хоче!). Хоча очевидно, що досить Москві припинити платити найманцям з так званих "Армійських корпусів" та прибрати своїх "військових інструкторів", перестати возити на Донбас боєприпаси і зарплати окупаційним адміністраціям, як мирні переговори відразу зрушили б з мертвої точки. Адже своя економіка у "республік" не працює, грошей на утримання "народних міліцій" – немає. Он, навіть ДМЗ вже 4 місяці зарплати не отримує, люди сотнями звільняються. Три району Донецька через це можуть залишитися без опалення (теплоподача йде з ДМЗ).

Так що Медведчук все їздить, їздить до свого кума Путіна... Напевно ОПЗЖ потрібен насправді не мир, а привід їздити до Путіна поговорити про мир...

окупанти війна Донбас перемовини ОПЗЖ Віктор Медведчук Володимир Путін
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Вибори-2020: чому Мелітополю не потрібен мер
Любитель хитрих схем та швидкої їзди: топ-скандали навколо Сухомлина
Всі публікації »
Сергій Гармаш
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »