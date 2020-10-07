Война на Донбассе: Медведчук все ездит к Путину, а договориться о мире не может

Глава политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук встретился со своим кумом президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в России в Ново-Огарево.

Глава политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук встретился со своим кумом президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в России в Ново-Огарево.

Фото: из открытых источников

Медведчук всё ездит, ездит к Путину в Москву, а договориться о прекращении войны на Донбассе не может (или не хочет!). Хотя очевидно, что достаточно Москве прекратить платить наемникам из так называемых "Армейских корпусов" и убрать своих "военных инструкторов", перестать возить на Донбасс боеприпасы и зарплаты оккупационным администрациям, как мирные переговоры сразу сдвинулись бы с мертвой точки. Ведь своя экономика у "республик" не работает, денег на содержание "народных милиций" – нет. Вон, даже ДМЗ уже 4 месяца зарплаты не получает, люди сотнями увольняются. Три района Донецка из-за этого могут остаться без отопления (теплоподача идет с ДМЗ).

Так что Медведчук все ездит, ездит к своему куму Путину… Наверное ОПЗЖ нужен на самом деле не мир, а повод ездить к Путину и поговорить о мире…