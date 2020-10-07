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Сергей Гармаш главый редактор в ОстроВ [email protected]
07 октября 2020, 14:38 9

Война на Донбассе: Медведчук все ездит к Путину, а договориться о мире не может

07 октября 2020, 14:38 9
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Глава политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук встретился со своим кумом президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в России в Ново-Огарево.
Глава политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук встретился со своим кумом президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в России в Ново-Огарево.
Фото: из открытых источников
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Медведчук всё ездит, ездит к Путину в Москву, а договориться о прекращении войны на Донбассе не может (или не хочет!). Хотя очевидно, что достаточно Москве прекратить платить наемникам из так называемых "Армейских корпусов" и убрать своих "военных инструкторов", перестать возить на Донбасс боеприпасы и зарплаты оккупационным администрациям, как мирные переговоры сразу сдвинулись бы с мертвой точки. Ведь своя экономика у "республик" не работает, денег на содержание "народных милиций" – нет. Вон, даже ДМЗ уже 4 месяца зарплаты не получает, люди сотнями увольняются. Три района Донецка из-за этого могут остаться без отопления (теплоподача идет с ДМЗ).

Так что Медведчук все ездит, ездит к своему куму Путину… Наверное ОПЗЖ нужен на самом деле не мир, а повод ездить к Путину и поговорить о мире…

оккупанты война Донбасс переговоры ОПЗЖ Виктор Медведчук Владимир Путин
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