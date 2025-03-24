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24 березня 2025, 10:07

Священники про забобони: чи можна хрестити дитину у піст

24 березня 2025, 10:07
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Не існує жодних заборон і обмежень у часі для звершення Таїнства Хрещення
Не існує жодних заборон і обмежень у часі для звершення Таїнства Хрещення
фото: з відкритих джерел
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Хрестити дитину можна у будь-який день року, незалежно від всіх постів та святкових днів, а також у будь-який час доби!

Отже, хрестити дитину можна впродовж і Великого, і Петрового, і Успенського, і Різдвяного постів. Можна хрестити дитину також і в будь-які інші церковні свята. Варто лише попередньо домовитись зі священником про конкретний зручний для вас час, аби звершити цю важливу священнодію, Таїнство хрещення.

Навіть більше: в разі крайньої потреби, якщо життя людини (немовляти, дитини або дорослого) під загрозою смерті і поблизу немає священника, то, аби людина не відійшла у вічність нехрещеною, цю людину може похрестити і простий вірянин, без священного сану і незалежно від статі.

Хрещення є дуже важливим моментом в житті людини, це друге народження людини – духовне, це відкриття шляху до спасіння і вічного життя у Царстві Божому. Після Хрещення людина може брати участь і в інших Таїнствах Церкви. Тому немає обмежень для звершення цього найважливішого Таїнства, бо Церква Христова радо приймає усіх своїх синів і дочок завжди!

Що ж стосується обмежень посту, то хоча вони не торкаються самої можливості прийняти Хрещення, однак з очевидністю постові правила залишаються актуальними щодо святкувань і трапези, які традиційно роблять з цієї нагоди. Відтак хоча саме Таїнство може бути звершене у всякий день року, у постові дні не можна влаштовувати гуляння і застілля на честь хрестин, а обмежитися скромним постовим обідом.

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церква хрещення діти немовля піст Священник
 
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