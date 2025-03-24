Священники о предрассудках: можно ли крестить ребенка в пост

Не существует никаких запретов и ограничений во времени для совершения Таинства Крещения

Не существует никаких запретов и ограничений во времени для совершения Таинства Крещения

фото: из открытых источников

Крестить ребенка можно в любой день года независимо от всех постов и праздничных дней, а также в любое время суток!

Следовательно, крестить ребенка можно на протяжении и Великого, и Петрового, и Успенского, и Рождественского постов. Можно крестить ребенка также в любые другие церковные праздники. Стоит лишь предварительно договориться со священником о конкретном удобном для вас времени, чтобы совершить это важное священнодействие, Таинство крещения.

Более того: в случае крайней необходимости, если жизнь человека (младенца, ребенка или взрослого) под угрозой смерти и поблизости нет священника, то, чтобы человек не отошел в вечность некрещеным, этого человека может крестить и простой верующий, без священного сана и независимо от пола.



Крещение является очень важным моментом в жизни человека, это второе рождение человека – духовное, открытие пути к спасению и вечной жизни в Царстве Божьем. После Крещения человек может участвовать и в других Таинствах Церкви. Поэтому нет ограничений для совершения этого важнейшего Таинства, ибо Церковь Христова с радостью принимает всех своих сыновей и дочерей всегда!

Что же касается ограничений поста, то хотя они не затрагивают саму возможность принять Крещение, однако с очевидностью постовые правила остаются актуальными в отношении празднований и трапезы, которые традиционно делают по этому случаю. Следовательно, хотя именно Таинство может быть совершено каждый день года, в постовые дни нельзя устраивать гуляния и застолья в честь крестин, а ограничиться скромным постовым обедом.