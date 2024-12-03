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Православна церква України Релігійна організація info@regionews.ua
03 грудня 2024, 14:25

Як правильно відзначати День святого Миколая

03 грудня 2024, 14:25
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Уже цієї п’ятниці ми вшановуватимемо памʼять святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця, або ж, як його знають у народі, День святого Миколая.
Уже цієї п’ятниці ми вшановуватимемо памʼять святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця, або ж, як його знають у народі, День святого Миколая.
фото: Freepik
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Діти полюбляють у цей день знаходити подарунки під подушкою, та й дорослі радо обмінюються ними з нагоди цього свята – адже так приємно наслідувати добрий приклад, виявляючи увагу і турботу про ближніх.

Що ми знаємо про святителя Миколая? Нам відомо, що хоча його батьки були доволі заможними, вони не тягнулися до розкоші й слави, а шукали духовного багатства, вірили в Бога і навчали цьому свого сина. Тож майбутній святитель – який став на духовний шлях у доволі юному віці, вирішивши стати священником – перейняв у батьків їхню щедрість і доброту. І після їхнього відходу у вічність весь великий спадок, який отримав, святитель роздав нужденним, причому робив це таємно, не напоказ, аби ніхто не бачив.

Аби належно вшанувати святителя Миколая Чудотворця, маємо брати із нього приклад, наслідуючи його духовні чесноти. Розкажіть дітям про історію цього свята і життя святителя Миколая, і чому у цей день ми даруємо одне одному подарунки.

Не обов’язково дарувати щось матеріальне, наші любов, турбота і милосердя також чимало важать. Тож даруймо людям своє тепло і любов, не очікуючи нічого взамін – як у День святого Миколая, так і в будь-який інший.

І нехай святитель Миколай Чудотворець захищає нас від усілякого зла та надихає до добрих діл.

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