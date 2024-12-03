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Православная церковь Украины Религиозная организация info@regionews.ua
03 декабря 2024, 14:25

Как правильно отмечать День святого Николая

03 декабря 2024, 14:25
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Уже в эту пятницу мы будем чтить память святого Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, или, как его знают в народе, День святого Николая.
Уже в эту пятницу мы будем чтить память святого Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, или, как его знают в народе, День святого Николая.
фото: Freepik
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Дети любят в этот день находить подарки под подушкой, да и взрослые с радостью обмениваются ими по случаю этого праздника – ведь так приятно следовать хорошему примеру, проявляя внимание и заботу о ближних.

Что мы знаем о святителе Николае? Нам известно, что хотя его родители были достаточно богатыми, они не тянулись к роскоши и славе, а искали духовного богатства, верили в Бога и учили этому своего сына. Итак, будущий святитель – ставший на духовный путь в довольно юном возрасте, решив стать священником – перенял у родителей их щедрость и доброту. И после их ухода в вечность все великое наследие, которое получил, святитель раздал нуждающимся, причем делал это тайно, не напоказ, чтобы никто не видел.

Чтобы должным образом почтить святителя Николая Чудотворца, мы должны брать с него пример, следуя его духовным добродетелям. Расскажите детям об истории этого праздника и жизни святителя Николая, и почему в этот день мы дарим друг другу подарки.

Не обязательно дарить что-то материальное, наши любовь, забота и милосердие тоже немаловажны. Давайте же даруем людям свое тепло и любовь, не ожидая ничего взамен – как в День святого Николая, так и в любой другой.

И пусть святитель Николай Чудотворец защищает нас от всякого зла и вдохновляет к добрым делам.

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