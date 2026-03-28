Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
28 березня 2026, 11:50

Військовий досвід на держслужбі: абсурд, що веде до тоталітаризму

28 березня 2026, 11:50
Читайте также на русском языке
Вимагати у держслужбовця наявності військового досвіду – це кричуще порушення всіх прав і логік
Вимагати у держслужбовця наявності військового досвіду – це кричуще порушення всіх прав і логік
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Рафінований ідіотизм – до держслужби допускати кандидатів лише з військовим досвідом. Уміння вбивати/воювати не може замінити ні професійну компетенцію, ні вузькопрофільну фаховість, ні громадянську позицію.

Держава повинна робити рівно навпаки: цінних професіоналів БЕРЕГТИ від війни, а не пропускати крізь її м'ясорубку. Цивільно-галузева компетенція НЕ МАЄ і не повинна мати ніякої прив'язки до армійщини. Чим цінніший фахівець – тим світськіший і цивільніший він має бути. Особливо в країні, яка претендує на членство в ЄС, бо саме членство в ЄС вимагає світську людину на посаді міністра оборони, і це правильно.

Вимагати у держслужбовця наявності військового досвіду – це кричуще порушення всіх прав і логік. Політична влада не може бути владою колишніх військових – бо саме так постають антиправові, антигуманні тоталітаризми в погонах. Адже військо побудоване на діяметрально антагоністичних до конкурентної демократії засадах: не маєш права мати власну думку, мусиш сліпо виконувати наказ, навіть безглуздий.

У безправній країні свавільного примусу й відлову військова служба вже давно перестала бути проявом патріотизму. А, як показує світова практика, найуспішнішими є якраз технократичні уряди.

Парадокс: якби норми цього закону застосувати до теперішньої верхівки – то скільки придворних уключно з царем могли би окупувати найвищі вершини влади?

Україна війна держслужбовці військовий досвід державний службовець тоталітаризм
 
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Стрілянина і вибух в Одесі: поліція затримала озброєного чоловіка
28 березня 2026, 13:26
Лівий берег та п'ять районів Києва залишилися без води через аварію
28 березня 2026, 12:55
Помилково в "ухилянтах": десятки харків'янок опинилися в розшуку ТЦК
28 березня 2026, 12:22
У Дніпрі під час обстрілу пошкоджено історичну будівлю майже 100-річної давності
28 березня 2026, 11:11
Одеса після нічного удару: вже 2 загиблих, тривають рятувальні роботи
28 березня 2026, 10:54
Україну атакували 273 БпЛА: є влучання на 18 локаціях
28 березня 2026, 10:39
РФ вдарила по Кривому Рогу: загинув 28-річний чоловік
28 березня 2026, 10:27
Іноземець поранив киянина ножем: постраждалий у важкому стані
28 березня 2026, 09:33
Ворог завдав 760 ударів по Запорізькій області: є загиблий
28 березня 2026, 08:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
