Военный опыт на госслужбе: абсурд, ведущий к тоталитаризму

Требовать у госслужащего наличия военного опыта – это вопиющее нарушение всех прав и логик

Иллюстративное фото: из открытых источников

Рафинированный идиотизм – допускать в госслужбу только кандидатов с военным опытом. Умение убивать или воевать не может заменить ни профессиональную компетентность, ни узкопрофильную квалификацию, ни гражданскую позицию.

Государство должно делать ровно наоборот: ценного специалиста БЕРЕЧЬ от войны, а не пропускать через ее мясорубку. Гражданско-отраслевая компетенция НЕ ДОЛЖНА иметь какую-либо привязку к армии. Чем ценнее специалист – тем светский и гражданский он должен быть. Особенно в стране, претендующей на членство в ЕС, ведь членство в ЕС требует светского человека на должности министра обороны – и это правильно.

Требовать от госслужащего наличия военного опыта – это вопиющее нарушение всех прав и логик. Политическая власть не может быть властью бывших военных – именно так возникают антиправовые, антигуманные тоталитаризмы в погонах. Ведь армия построена на диаметрально противоположных принципах по сравнению с конкурентной демократией: не имеешь права иметь собственное мнение, обязан слепо исполнять приказ, даже если он бессмысленен.

В стране без прав и при произвольном принуждении и отлове служба в армии давно перестала быть проявлением патриотизма. А, как показывает мировая практика, наиболее успешными являются именно технократические правительства.

Парадокс: если бы нормы этого закона применить к нынешней верхушке –сколько придворных, включая "царя", смогли бы занять высшие вершины власти?