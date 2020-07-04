Зрада чи перемога, або Зміни до Закону України "Про вищу освіту"

Учора Верховна Рада України прийняла, ініційований президентом України Володимиром Зеленським, Закон "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій АР Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей", яким розширено можливості для вступу та підготовки до вступу до закладів вищої освіти вступників з тимчасово окупованої території та території населених пунктів на лінії зіткнення

Учора Верховна Рада України прийняла, ініційований президентом України Володимиром Зеленським, Закон "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій АР Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей", яким розширено можливості для вступу та підготовки до вступу до закладів вищої освіти вступників з тимчасово окупованої території та території населених пунктів на лінії зіткнення

За прийняття Закону проголосували 310 народних депутати України, з усіх депутатських фракцій та груп, за винятком фракції політичної партії "Європейська Солідарність", яка виступила категорично проти.

Законом запроваджено можливість вступу за вступними іспитами в межах установлених квот для вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та територія населених пунктів на лінії зіткнення, до усіх закладів вищої освіти. На сьогодні, вступ за квотою за результатами вступних іспитів, передбачено лише для вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АР Крим та міста Севастополя до уповноважених закладів вищої освіти.

Критики ухваленого Закону знайшлися і в соціальних мережах. Як правило, вони апелюють до того, що усі вступники мають бути в рівних умовах та вступати до вищих навчальних закладів за результатами ЗНО.

От тільки такі критики не враховують одну особливість: діти на тимчасово окупованій території рівних умов, з дітьми з України, якраз і не мають. У них немає можливості повноцінно вивчати українську мову та історію, за навчальним планом, який використовується на неокупованій території. Часто, вони не мають можливості найняти репетитора, оскільки це може бути небезпечно та й доходи батьків навряд чи достатні для цього.

Тому, для таких дітей можливість стати студентами ВНЗ за результатами вступних іспитів – це величезна підтримка з боку держави, яка, тим самим, показує турботу про своїх громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Зі свого боку, ми отримаємо шанс, що ці діти інтегруються в українське суспільство і стануть неформальними агітаторами повернення тимчасово окупованих територій так званих ДНР/ЛНР під юрисдикцію України. Їхнє ж навчання у ВНЗ на тимчасово окупованих територіях (де ведеться жорстка антиукраїнська ідеологічна обробка), чи в російських університетах точно не наблизить їх до України.

А від того, як швидко ми повернемо ці території, багато в чому залежить, як швидко нам вдасться повернути Крим і Донбас.

310 депутатських голосів "За" - показують, що Закон об’єднав український парламент. І дуже дивно, що таку проукраїнську позицію не зайняла фракція "Євросолідарності", яка навіть намагалася заблокувати ухвалення закону, влаштувавши штовханину біля трибуни з метою зірвати голосування.

При цьому, пояснити, чому "ЄС" зайняла таку позицію, представники останньої так і не змогли. Адже аргумент, що потрібно було б ввести пільги для дітей загиблих військових, не витримують критики, оскільки Закон України "Про вищу освіту" передбачає державну цільову підтримку таким дітям для здобуття вищої освіти.

До речі, жоден із депутатів Євросолідарності не вніс до парламенту законопроекту, про необхідність ухвалення якого вони заявляли, блокуючи парламентську трибуну. От такі у нас "патріоти".