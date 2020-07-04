Измена или победа, или Изменения в Закон Украины "О высшем образовании"

Вчера Верховная Рада Украины приняла инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно особенностей поступления в учреждения высшего образования для лиц с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей", которым расширены возможности для поступления и подготовки к поступлению в учреждения высшего образования абитуриентов с временно оккупированной территории и территории населенных пунктов на линии соприкосновения

Вчера Верховная Рада Украины приняла инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно особенностей поступления в учреждения высшего образования для лиц с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей", которым расширены возможности для поступления и подготовки к поступлению в учреждения высшего образования абитуриентов с временно оккупированной территории и территории населенных пунктов на линии соприкосновения

За принятие Закона проголосовали 310 народных депутатов Украины, из всех депутатских фракций и групп, за исключением фракции политической партии "Европейская Солидарность", которая выступила категорически против.

Законом введена возможность вступления за вступительными экзаменами в пределах установленных квот для поступающих, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, до всех учреждений высшего образования. На сегодня, поступление по квоте по результатам вступительных экзаменов, предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и города Севастополя до уполномоченных учреждений высшего образования.

Критики принятого Закона нашлись и в социальных сетях. Как правило, они апеллируют к тому, что все поступающие должны быть в равных условиях и поступать в высшие учебные заведения по результатам ВНО.

Вот только критики не учитывают одну особенность: дети на временно оккупированной территории равных условиях, с детьми с Украины, как раз и не имеют. У них нет возможности полноценно изучать украинский язык и историю, за учебным планом, который используется на неоккупированной территории. Часто, они не имеют возможности нанять репетитора, поскольку это может быть опасно и доходы родителей вряд ли достаточные для этого.

Поэтому, для таких детей возможность стать студентами в вузов по результатам вступительных экзаменов – это огромная поддержка со стороны государства, которое, тем самым, показывает заботу о своих граждан, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Со своей стороны, мы получим шанс, что эти дети интегрируются в общество и станут неформальными агитаторами возврата временно оккупированных территорий так называемых ДНР/ЛНР под юрисдикцию Украины. Их обучение в вузах на временно оккупированных территориях (где ведется жесткая антиукраинская идеологическая обработка), или в российских университетах точно не приблизит их к Украине.

А от того, как быстро мы вернем эти территории, во многом зависит, как быстро нам удастся вернуть Крым и Донбасс.

310 депутатских голосов "За" - показывают, что Закон объединил украинский парламент. И очень странно, что такую проукраинскую позицию заняла фракция "Евросолидарности", которая даже пыталась заблокировать принятие закона, устроив потасовку возле трибуны с целью сорвать голосование.

При этом, объяснить, почему "ЕС" заняла такую позицию, представители последней так и не смогли. Ведь аргумент, что нужно было бы ввести льготы для детей погибших военных, не выдерживают критики, поскольку Закон Украины "О высшем образовании" предусматривает государственную целевую поддержку таким детям для получения высшего образования.

Кстати, ни один из депутатов Евросолидарности не внес в парламент законопроекта, о необходимости принятия которого они заявляли, блокируя парламентскую трибуну. Вот такие у нас "патриоты".