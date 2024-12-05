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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
05 грудня 2024, 13:00

"Фергі-тайми" по-Банковськи і вибори на травень: ОП покладає великі надії на те, що Трамп зупинить війну

05 грудня 2024, 13:00
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"Фергі-тайми" по-Банковськи. Стало відомо, що найближчим часом до США поїде керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Як сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, буде встановлювати відносини з представниками нової адміністрації. Потужно вливатися в ряди республіканців
"Фергі-тайми" по-Банковськи. Стало відомо, що найближчим часом до США поїде керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Як сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, буде встановлювати відносини з представниками нової адміністрації. Потужно вливатися в ряди республіканців
фото: radiosvoboda.org
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За даними видання NV, очікується зустріч Єрмака з номінованим спецпредставником щодо України Кітом Келлогом. Окрім того, до складу української делегації увійшли міністр оборони Рустем Умєров — який опинився у вирі збройних скандалів на мільярди гривень, та міністерка економіки Юлія Свириденко.

Не секрет, що Офіс президента покладає великі надії на те, що Дональд Трамп зупинить цю війну — а далі можна планувати вибори на травень. Не питайте про здоровий глузд і чому ці дати нереалістичні — утім чутки по них ходять вкрай часто. Так часто, що вуха болять. Ще і роздача тисячі від Зе — намітка виборчих сіток.

Весь цей "фергі-тайм" не враховує один важливий момент, чи хоче Росія взагалі іти на перемовини. Або, яка буде їх ціна за рахунок України.

На курорті в Дубаї російський олігарх Костянтин Малофєєв у коментарі Financial Times заявив, що Путін, швидше за все, відхилить мирний план щодо врегулювання війни в Україні, який запропонував Кіт Келлог. Бородатий православний гаманець Кремля — розказав, що Москва серйозно розглядатиме мирну угоду лише в тому випадку, якщо "Трамп погодиться обговорювати інші глобальні конфлікти, включаючи війни на Близькому Сході та зміцнення альянсу Росії з Китаєм, а також визнає Україну частиною ключових інтересів Кремля". Тобто засунути питання нашої війни на бокову полицю біля WC.

Також у коментарі газеті Малофєєв заявив, що Трамп може припинити конфлікт лише в тому випадку, якщо він "скасує рішення Вашингтона про використання передової зброї великої дальності і відсторонить президента України Володимира Зеленського від посади, а потім погодиться зустрітися з Путіним і "обговорити всі питання глобального порядку на найвищому рівні". Це трошки прутня — бо поки у нас нема виборів — Зеленський легальний президент.

А далі послав Кіта Келлога на три літери з його планом. "Келлог приїжджає до Москви зі своїм планом, ми приймаємо його, а потім кажемо йому, щоб він пішов до біса, тому що нам нічого з цього не подобається. Ось і всі переговори", — нахамив американському ветерану і другу Трампа Малофєєв.

Спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог мав учора ефір на Fox News, де послав свою відповідь росіянину.

"Залізь назад у свою коробку і краще зрозумій президента Трампа, тому що, очевидно, ти не розумієш, і ти точно не розумієш Сполучені Штати Америки", — сказав Келлог. Ветеран трьох воєн за словами в кишеньку не поліз.

Що цікаво — бородатий олігарх, який дуже схожий на Новинського дав ще одне вʼю Bloomberg, де вивалив ще кілька російських побажань. Які дають розуміння, що віра Банкової і великої кількості українців, що Дональд хутко зробе мир і будуть хрущі над вишнями робить нових хрущів — дещо перебільшені.

"Росія не припинить бойових дій, поки Україна не змінить свою Конституцію, поки не закріпить нейтральний статус та не відмовиться від вступу до НАТО, а також не погодиться на жорсткі обмеження чисельності своїх збройних сил і припинення постачання зброї зі США та їхніх союзників", — сказав Малофєєв.

У цій схемі хотілось би розуміти, на чиєму полі грає українська команда. І використає вона час для себе, а не забʼє пару голів у власні ворота.

перемовини Дональд Трамп Офіс президента вибори війна Україна РФ план Кіта Келлога
 
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