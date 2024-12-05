"Ферги-таймы" по-Банковски. Стало известно, что в ближайшее время в США отправится руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Как сказал министр иностранных дел Андрей Сибига, будет устанавливать отношения с представителями новой администрации. Мощно вливаться в ряды республиканцев

"Ферги-таймы" по-Банковски. Стало известно, что в ближайшее время в США отправится руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Как сказал министр иностранных дел Андрей Сибига, будет устанавливать отношения с представителями новой администрации. Мощно вливаться в ряды республиканцев

фото: radiosvoboda.org

По данным издания NV, ожидается встреча Ермака с номинированным спецпредставителем по Украине Китом Келлогом. Кроме того, в состав украинской делегации вошли министр обороны Рустем Умеров — оказавшийся в водовороте вооруженных скандалов на миллиарды гривен, и министерша экономики Юлия Свириденко.

Не секрет, что Офис президента надеется на то, что Дональд Трамп остановит эту войну — а дальше можно планировать выборы на май. Не спрашивайте о здравом смысле и почему эти даты нереалистичны — впрочем, слухи по ним ходят крайне часто. Так часто, что уши болят. Еще и раздача тысячи от Зе – наметка избирательных сеток.

Весь этот ферги-тайм не учитывает один важный момент, хочет ли Россия вообще идти на переговоры. Или какова будет их цена за счет Украины.

На курорте в Дубае российский олигарх Константин Малофеев в комментарии Financial Times заявил, что Путин, скорее всего, отклонит мирный план по урегулированию войны в Украине, который предложил Кит Келлог. Бородатый православный кошелек Кремля рассказал, что Москва будет серьезно рассматривать мирное соглашение только в том случае, если "Трамп согласится обсуждать другие глобальные конфликты, включая войны на Ближнем Востоке и укрепление альянса России с Китаем, а также признает Украину частью ключевых интересов Кремля". То есть задвинуть вопросы нашей войны на боковую полку возле WC.

Также в комментарии газете Малофеев заявил, что Трамп может прекратить конфликт только в том случае, если он отменит решение Вашингтона об использовании передового оружия большой дальности и отстранит президента Украины Владимира Зеленского от должности, а затем согласится встретиться с Путиным и обсудить все вопросы глобального. порядка на самом высоком уровне". Это немного упруго — потому что пока у нас нет выборов — Зеленский легальный президент.

А дальше послал Кита Келлога на три буквы с его планом. "Келлог приезжает в Москву со своим планом, мы принимаем его, а потом говорим ему, чтобы он пошел к чертям, потому что нам ничего из этого не нравится. Вот и все переговоры", — нахамил американскому ветерану и другу Трампа Малофеев.

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кот Келлог имел вчера эфир на Fox News, где послал свой ответ россиянину.

"Заберись назад в свою коробку и лучше пойми президента Трампа, потому что, очевидно, ты не понимаешь, и ты точно не понимаешь Соединенные Штаты Америки", — сказал Келлог трех войн по словам в карман не полез.

Что интересно — бородатый олигарх, который очень похож на Новинского, дал еще одно вью Bloomberg, где вывалил еще несколько российских пожеланий. несколько преувеличены.

"Россия не прекратит боевые действия, пока Украина не изменит свою Конституцию, пока не закрепит нейтральный статус и не откажется от вступления в НАТО, а также не согласится на жесткие ограничения численности своих вооруженных сил и прекращение поставок оружия из США и их союзников", — сказал Малофеев.

В этой схеме хотелось бы понимать, на чьем поле играет украинская команда. И использует она время для себя, а не забьет пару голов в свои ворота.