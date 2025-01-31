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Лана Зеркаль Українська дипломатка, колишня радниця міністра енергетики info@regionews.ua
31 січня 2025, 17:46

У Європі починається ідеальний шторм і Україна має бути готовою

31 січня 2025, 17:46
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За дискусією щодо американських грантів непомітною залишилася подія, яка матиме більш суттєве значення для України в довгостроковій перспективі.
За дискусією щодо американських грантів непомітною залишилася подія, яка матиме більш суттєве значення для України в довгостроковій перспективі.
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Це представлення вчора в Брюсселі "Компасу конкурентоспроможності ЄС” (Competitiveness Compass for the EU), який визначає, як має змінитися Євросоюз у наступні п'ять років для того, щоб вижити й конкурувати з економіками США та Китаю.

Урсула фон дер Ляєн в цій стратегії визначила п'ять підходів, які має застосувати ЄС у трьох ключових сферах. Отже майбутнє Євросоюзу визначатиметься через впровадження інновацій для досягнення нового рівня продуктивності, декарбонізацію економіки та зменшення залежності від поставок з країн поза межами ЄС.

А для цього документ передбачає такі механізми:

- Спрощення регулювання для розвитку приватного капіталу;

- Усунення бар'єрів на внутрішньому ринку;

- Зміна фіскальної політики та створення спеціального інструменту для підтримки розвитку;

- Забезпечення відповідних освітніх програм та розвиток внутрішнього ринку праці;

- Покращення координації між політиками ЄС та країн-членів.

На відміну від України Євросоюз не соромиться аналізувати свої політики, визнавати існуючи в ньому проблеми, які заважають конкуренції, та піддавати нищівній критиці усталені процедури фіскальної та бюджетної політики. Саме такий підхід може дозволити ЄС еволюціонувати та, незважаючи на бюрократизацію всіх процесів, досягнути цілей, визначених стратегією "обмеженої автономії”. При чому в деяких випадках Урсула фон дер Ляєн збирається боротися з правилами, які раніше просувала сама. Бо змінилась ситуація, і вона знає, навіщо це робити.

А що ж ми, окрім публічних срачів та нереальних планів про відкриття всіх "переговорних кластерів” щодо вступу в ЄС в цьому році? Як ми готуємося до конкуренції в цьому новому та чудовому світі, в якому хижаки вже не прикидаються рожевими поні?

Ми маємо витримувати конкуренцію як всередині ЄС, так і у світі, в якому нам ніхто нічого не винен. Суверенність держави полягає не тільки в можливості діяти на власний розсуд, а й в усвідомленні того, що навколо тебе теж суверени зі своїми інтересами та хижацькою поведінкою. І поки це Орбан та Фіцо. Але в цьому році вибори, зокрема, в Румунії та Чехії, які можуть збільшити кількість праворадикалів та суттєво вплинути на політичний ландшафт в ЄС.

Отже ідеальний шторм починається. І нам потрібен власний компас.

 
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