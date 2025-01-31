В Европе начинается идеальный шторм и Украина должна быть готова

За дискуссией по поводу американских грантов незаметным осталось событие, которое будет иметь более существенное значение для Украины в долгосрочной перспективе.

За дискуссией по поводу американских грантов незаметным осталось событие, которое будет иметь более существенное значение для Украины в долгосрочной перспективе.

Это представление вчера в Брюсселе "Компаса конкурентоспособности ЕС" (Competitiveness Compass for the EU), определяющего, как должен измениться Евросоюз в следующие пять лет для того, чтобы выжить и конкурировать с экономиками США и Китая.

Урсула фон дер Ляен в этой стратегии определила пять подходов, которые должен применить ЕС в трех ключевых областях. Следовательно, будущее Евросоюза будет определяться через внедрение инноваций для достижения нового уровня производительности, декарбонизацию экономики и уменьшение зависимости от поставок из стран вне ЕС.

А для этого документ предусматривает следующие механизмы:

- упрощение регулирования для развития частного капитала;

- устранение барьеров на внутреннем рынке;

- изменение фискальной политики и создание специального инструмента для поддержки развития;

- обеспечение соответствующих образовательных программ и развитие внутреннего рынка труда;

- улучшение координации между политиками ЕС и стран-членов.

В отличие от Украины Евросоюз не стесняется анализировать свои политики, признавать существующие в нем проблемы, мешающие конкуренции, и подвергать сокрушительной критике устоявшиеся процедуры фискальной и бюджетной политики. Именно такой подход может позволить ЕС эволюционировать и, несмотря на бюрократизацию всех процессов, достичь целей, определенных стратегией "ограниченной автономии". Причем в некоторых случаях Урсула фон дер Ляен собирается бороться с правилами, которые раньше продвигала сама. Потому что изменилась ситуация и она знает, зачем это делать.

А что же мы, кроме публичных срачей и нереальных планов об открытии всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС в этом году? Как мы готовимся к конкуренции в этом новом и замечательном мире, в котором хищники уже не притворяются розовыми пони?

Мы должны выдерживать конкуренцию как внутри ЕС, так и в мире, в котором нам никто ничего не должен. Суверенность государства заключается не только в возможности действовать по своему усмотрению, но и в осознании того, что вокруг тебя тоже суверены со своими интересами и хищническим поведением. И пока это Орбан и Фицо. Но в этом году выборы, в частности, в Румынии и Чехии, могут увеличить количество праворадикалов и существенно повлиять на политический ландшафт в ЕС.

Так что идеальный шторм начинается. И нам нужен свой компас.