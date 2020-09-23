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Ігор Попов Політичний експерт [email protected]
23 вересня 2020, 17:00 4

Що показало запровадження партійної монополії на висунення кандидатів

23 вересня 2020, 17:00 4
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Етап висування кандидатів до місцевих рад на жаль підтвердив прогноз про збільшення ризиків політичної корупції за новим Виборчим кодексом
Етап висування кандидатів до місцевих рад на жаль підтвердив прогноз про збільшення ризиків політичної корупції за новим Виборчим кодексом
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У багатьох списках кандидатів зявилися досить несподівані для публіки персонажі, часто політичні опоненти субєкта висування. Оголошено купу демаршів про "продаж осередків", "кидалово і розвод", даремно втрачені гроші на купівлю місць та іншу зраду.

Порівняно з останніми політичними трансферами, перехід Луческу у "Динамо" - взагалі не новина і не скандал.

Публічних обговорень кандидатів серед членів партій чи тим більше праймеріз – не видно. Списки кандидатів на "прохідні" місця перетасовуються навіть після публічного оголошення чи по дорозі до ТВК.

Місцевих активістів позбавили альтернативи самовисування після запровадження партійної монополії на висунення кандидатів лише від осередків політичних партій. Причому це було зроблено в останній момент перед стартом виборчої кампанії, таким чином не було часу для розкрутки альтернативних політичних проектів.

Останні кілька тижнів кандидати не займалися формуванням програм розвитку громад та не мали часу на зустрічі з виборцями – забагато часу прийшлося витрачати на "тьорки" з акціонерами прохідних партій. Політична корупція на виборах була завжди, але останні зміни до кодексу її на жаль лише посилили.

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