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Игорь Попов Политический эксперт [email protected]
23 сентября 2020, 17:00 1

Что показало внедрение партийной монополии на выдвижение кандидатов

23 сентября 2020, 17:00 1
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Во многих списках кандидатов появились довольно неожиданные для публики персонажи, часто политические оппоненты субъекта выдвижения. Объявлено кучу демаршей о "продаже ячеек", "кидалово и развод", зря потерянные деньги на покупку мест и другую измену.

По сравнению с последними политическими трансферами, переход Луческу в "Динамо" - вообще не новость и не скандал.

Публичных обсуждений кандидатов среди членов партий или тем более праймериз – не видно. Списки кандидатов на "проходные" места перетасовываются даже после публичного объявления или по дороге в ТИК.

Местных активистов лишили альтернативы самовыдвижения после введения партийной монополии на выдвижение кандидатов только от ячеек политических партий. Причем это было сделано в последний момент перед стартом избирательной кампании, таким образом не было времени для раскрутки альтернативных политических проектов.

Последние несколько недель кандидаты не занимались формированием программ развития общин и не имели времени на встречи с избирателями – слишком много времени пришлось тратить на "терки" с акционерами проходных партий. Политическая коррупция на выборах была всегда, но последние изменения в кодексе ее к сожалению только усилили.

выборы Избирательный кодекс избиратели скандал ТИК
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