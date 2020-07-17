Проект шляхопроводу у Вишневому готовий для реалізації

Багато років серйозною проблемою у Вишневому, так же, як у Тарасівці чи Боярці, являється складність перетину залізничного полотна, яке розділяє місто на дві сторони. Знаю це на своєму досвіді, бо регулярно їжджу тут. Якщо рік тому можна було стояти в очікуванні 40 хвилин, то зараз — всі півтори години. Проблема посилюється дедалі більше: кількість транспорту зростає, рух залізничного транспорту стає жвавіше

Багато років серйозною проблемою у Вишневому, так же, як у Тарасівці чи Боярці, являється складність перетину залізничного полотна, яке розділяє місто на дві сторони. Знаю це на своєму досвіді, бо регулярно їжджу тут. Якщо рік тому можна було стояти в очікуванні 40 хвилин, то зараз — всі півтори години. Проблема посилюється дедалі більше: кількість транспорту зростає, рух залізничного транспорту стає жвавіше

Я говорю насамперед, про Вишневе. Свою історію зростання місто розпочало у 1870 році як залізнична станція, з декількох будинків для робочих. Відтоді населення зросло, з'явилися автомобілі. Вишневе заселяється новими людьми, навколо нього з'явилися мікрорайони, за чисельністю вже не менше, ніж у Вишневому. Отже, й машин стає більше. А поїзди та електрички як ходили, так і ходять. Станція тут жвава, завантажена, тож переїзд, хоч він і регульований, надовго затримує автівки.



Щоб подолати цю складність, починаючи з 2015 року мер Вишневого Ілля Діков серйозно зайнявся розв'язуванням проблеми. Була сформульована концепція будівництва надземного переїзду, провелися вишукувальні роботи з метою знайти оптимальне місце для його розташування, підготовлені техніко-економічні обґрунтування. На сьогодні реалізовані проєктні роботи, є готовий план шляхопроводу над залізною дорогою, який з'єднає вулиці Ломоносова та Булакова. Весь час велися узгодження з державними органами різного рівня з метою визначення джерела фінансування цього проєкту. Може здаватися, що це проблема одного міста, але насправді це маршрут руху машин не тільки мешканців Вишневого, а також і мешканців навколишніх населених пунктів — Крюківщини, Софіївської Борщагівки. Їх загальна чисельність уже складає близько 200 тисяч людей.



З 2017 року почалося активне листування та обговорення можливостей реалізації того чи іншого варіанту з профільними комітетами Верховної Ради, Міністерством інфраструктури, безпосередньо з міністром, Кабміном, профільним віце-прем'єром. Проводились консультації з керівництвом "Укрзалізниці", Київською обласною радою. Все спілкування було направлене на те, щоб знайти джерела фінансування, тому що за оцінкою цього проєкту його кошторисна вартість на сьогодні складає 314 млн грн. Для міського бюджету ця цифра сьогодні дуже значна, а якщо відверто — місто неспроможне виділити такі кошти.



Завдяки зусиллям місцевої влади, зведення нового шляхопроводу було включено в перелік інфраструктурних проєктів державного значення. Так що є велика ймовірність отримання фінансування із державного бюджету. В такому разі цифра стає досить посильною, тому є багато шансів, що будівництво моста може розпочатися вже весною 2021 року.



Жителі переймалися тим, що по невеличких вулицях Вишневого буде рухатися важкий транспорт. Підстав для цього немає: важким видам транспорту рух по шляхопроводу буде обмежено, він буде призначений виключно для легкового та спеціального транспорту соціального призначення: швидка допомога, пожежники тощо.



Ще одна причина хвилювання полягала в тому, як будуть вирішені майнові питання тих, чиї споруди виявляться в зоні будівельних робіт. Із власниками земельних ділянок досягнута згода і в кошторисну вартість цього об'єкта внесено необхідність придбання у них ділянок за ринковою ціною. Тому хвилюватися, що земля буде відібрана, не треба: виконком міської ради подбав про це і запланував кошти.



Отже, маю велику надію спостерігати весною початок будівельних робіт по зведенні шляхопроводу, і вона підкріплена підтримкою державної влади.

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