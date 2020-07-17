Проект путепровода в Вишневом готов к реализации

Много лет серьезной проблемой в Вишневом, так же, как в Тарасовке или Боярке, является сложность пересечения железнодорожного полотна, которое разделяет город на две стороны. Знаю это на своем опыте, потому что регулярно езжу здесь. Если год назад можно было стоять в ожидании 40 минут, то сейчас — все полтора часа. Проблема усугубляется все больше: количество транспорта растет, движение железнодорожного транспорта становится активнее

Много лет серьезной проблемой в Вишневом, так же, как в Тарасовке или Боярке, является сложность пересечения железнодорожного полотна, которое разделяет город на две стороны. Знаю это на своем опыте, потому что регулярно езжу здесь. Если год назад можно было стоять в ожидании 40 минут, то сейчас — все полтора часа. Проблема усугубляется все больше: количество транспорта растет, движение железнодорожного транспорта становится активнее

Я говорю прежде всего о Вишневом. Свою историю роста город начал в 1870 году как железнодорожная станция, с нескольких домов для рабочих. С тех пор население выросло, появились автомобили. Вишневое заселяется новыми людьми, вокруг него появились микрорайоны, по численности уже не меньше, чем Вишневое. Следовательно, и машин становится больше. А поезда и электрички как ходили, так и ходят. Станция здесь оживленная, загруженная, поэтому переезд, хоть он и регулируемый, надолго задерживает машины.



Чтобы преодолеть эту сложность, начиная с 2015 года мэр Вишневого Илья Диков серьезно занялся єтой проблемой. Была сформулирована концепция строительства надземного переезда, провелись изыскательские работы с целью найти оптимальное место для его расположения, подготовлены технико-экономические обоснования. На сегодня реализованы проектные работы, есть готовый план путепровода над железной дорогой, который соединяет улицы Ломоносова и Булакова. Все время велись согласования с государственными органами различного уровня с целью определения источника финансирования этого проекта. Может казаться, что это проблема одного города, но на самом деле это маршрут движения машин не только жителей Вишневого, а также и жителей окрестных населенных пунктов — Крюковщины, Софиевской Борщаговки. Их общая численность уже составляет около 200 тысяч человек.



С 2017 года началась активная переписка и обсуждение возможностей реализации того или иного варианта с профильными комитетами Верховной Рады, Министерством инфраструктуры, непосредственно с министром, Кабмином, профильным вице-премьером. Проводились консультации с руководством "Укрзализныци", Киевским областным советом. Все общение было направлено на то, чтобы найти источники финансирования, потому что по оценке этого проекта его сметная стоимость на сегодня составляет 314 млн грн. Для городского бюджета эта цифра очень значительная, а если откровенно — город не в состоянии выделить такие средства.



Благодаря усилиям местных властей, строительство нового путепровода было включено в перечень инфраструктурных проектов государственного значения. Так что есть большая вероятность получения финансирования из государственного бюджета. В таком случае цифра становится весьма посильной, поэтому есть много шансов, что строительство моста может начаться уже весной 2021 года.



Жители волновались о том, что по небольшим улицам Вишневого будет двигаться тяжелый транспорт. Оснований для этого нет: тяжелым видам транспорта движение по путепроводу будет ограничено, он будет предназначен исключительно для легкового и специального транспорта социального назначения: скорая помощь, пожарные и тому подобное.



Еще одна причина волнения заключалась в том, как будут решены имущественные вопросы тех, чьи сооружения окажутся в зоне строительных работ. С владельцами земельных участков достигнуто согласие и в сметную стоимость этого объекта внесена необходимость приобретения у них участков по рыночной цене. Поэтому волноваться, что земля будет отобрана, не надо: исполком городского совета позаботился об этом и запланировал средства.



Итак, имею большую надежду наблюдать весной начало строительных работ по возведении путепровода, и вона подкреплена поддержкой государственной власти.

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