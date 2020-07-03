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Ігор Гришачов ГО "Народна Варта" [email protected]
03 липня 2020, 11:00 1

Засідання суду по Арені у Вишневому знов перенесено

03 липня 2020, 11:00 1
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Вчора, 2 липня о 15:00 повинно було відбутися засідання суду по справі обрушення спортивної арени у Вишневому. Засідання не відбулося. Його перенесли на 28 вересня через неявку прокурора. По цій справі інтереси держави представляють сім прокурорів, і в залежності від ситуації кожен з них може брати участь у процесі. Але сьогодні не знайшлося часу в жодного з них
Вчора, 2 липня о 15:00 повинно було відбутися засідання суду по справі обрушення спортивної арени у Вишневому. Засідання не відбулося. Його перенесли на 28 вересня через неявку прокурора. По цій справі інтереси держави представляють сім прокурорів, і в залежності від ситуації кожен з них може брати участь у процесі. Але сьогодні не знайшлося часу в жодного з них
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Ми з групою учасників спортивної спільноти "JUDO Вишневе”, приїжджали на засідання, щоб взяти участь у процесі, але нас не пустили, посилаючись на норми карантину. Нам заявили, що в процесі можуть брати участь тільки сторони процесу.

Наша мета — добитися зняття арешту на арену. Слідчі дії закінчені, всі експертизи проведені, матеріали знаходяться у суді. Підстави для зняття арешту були ще на етапі слідства, відразу по закінченню експертизи. Але тоді слідчі халатно віднеслися до обов'язків, арешт не зняли, а тепер право зняття арешту належить суду. Суд це робить, тільки якщо райрада просить про зняття арешту. А райрада — не просить.

За моєю інформацією, це — процес затягування, який дозволяє знищити сліди злочину.Неявка прокурора — це частина домовленості. Таким чином судовий процес може тривати роками. Спорткомплекс руйнується. Він пережив дві зими, і третю вже не вистоїть. Його знесуть, і якщо раптом одна зі сторін буде вимагати повторну експертизу, щось довести буде неможливо.

Після того, як засідання було перенесене, ми намагалися потрапити на приймання до голови райради, Дмитра Гусятинського. 11 грудня він дав мені особисто обіцянку, що до кінця жовтня він арену відновить. З того часу він не зробив нічого. Від нього залежить прийняття рішення про надання клопотання на зняття арешту. На місці його не було. Ми звернулися до секретаря, але нам не призначили зустріч. Ввечері мені передали інформацію, що Гусятинський чекає на мій дзвінок. Наша спортивна громада довго чекали цю арену, вона нам необхідна! У нас велике місто, а спортивних споруд в ньому немає. Тому будемо ставити питання жорстко, щоб довести справу до кінця.

Вишневе забудова засідання суд Район спорт
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