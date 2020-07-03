Заседание суда по Арене в Вишневом вновь перенесено

Вчера, 2 июля в 15:00 должно было состояться заседание суда по делу обрушения спортивной арены в Вишневом. Заседание не состоялось. Его перенесли на 28 сентября из-за неявки прокурора. По этому делу интересы государства представляют семь прокуроров, и в зависимости от ситуации каждый из них может участвовать в процессе. Но сегодня не нашлось времени ни у одного из них

Вчера, 2 июля в 15:00 должно было состояться заседание суда по делу обрушения спортивной арены в Вишневом. Заседание не состоялось. Его перенесли на 28 сентября из-за неявки прокурора. По этому делу интересы государства представляют семь прокуроров, и в зависимости от ситуации каждый из них может участвовать в процессе. Но сегодня не нашлось времени ни у одного из них

Мы с группой участников спортивного сообщества "JUDO Вишневое”, приезжали на заседания, чтобы принять участие в процессе, но нас не пустили, ссылаясь на нормы карантина. Нам заявили, что в процессе могут участвовать только стороны процесса. Наша цель — добиться снятия ареста на арену. Следственные действия закончены, все экспертизы проведены, материалы находятся в суде. Основания для снятия ареста были еще на этапе следствия, сразу по окончанию экспертизы. Но тогда следователи халатно отнеслись к обязанностям, арест не сняли, а теперь право снятия ареста принадлежит суду. Суд это делает, только если райсовет просит о снятии ареста. А райсовет — не просит. По моей информации, это — процесс затягивания, который позволяет уничтожить следы преступления.Неявка прокурора — это часть договоренности. Таким образом судебный процесс может длиться годами. Спорткомплекс разрушается. Он пережил две зимы, и на третью уже не выстоит. Его снесут, и если вдруг одна из сторон будет требовать повторную экспертизу, то доказать будет невозможно. После того, как заседание было перенесено, мы пытались попасть на прием к председателю райсовета, Дмитрию Гусятинскому. 11 декабря он дал мне лично обещание, что до конца октября он арену восстановит. С того времени он не сделал ничего. От него зависит принятие решения о предоставлении ходатайства на снятие ареста. На месте его не было. Мы обратились к секретарю, но нам не назначили встречу. Вечером мне передали информацию, что Гусятинский ждет мой звонок. Наша спортивная община долго ждали эту арену, она нам необходима! У нас большой город, а спортивных сооружений в нем нет. Поэтому будем ставить вопрос жестко, чтобы довести дело до конца.

.