Україна в Мінську підписала акт капітуляції

Так званий "придністровський сценарій"

Фото: ОП

Так званий "придністровський сценарій"

- Росія більше не ворог. Росія - країна спостерігач.

- "ДНР/ЛНР" - суб‘єктна сторона з якою Україна має сідати за стіл переговорів.

- Ні про які "перемир‘я" чи припинення обстрілів не йде мова. Тільки вибори на Донбасі.

Відповідальні за ці дії - Зеленський та Єрмак. Не даремно останній ще кілька днів назад зустрічався та вів переговори з представником Путіна - Козаком.

Україну, прикриваючись коронавірусом, намагаються повністю здати в лапи Кремля, пропхнути нам федералізацію та статус ОРДЛО, провести вибори та завести бойовиків. Кремль почав ліквідацію нашої країни. І якщо раніше ми відчайдушно боролися, то теперішня влада нас просто зливає.