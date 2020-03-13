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Украина в Минске подписала акт капитуляции
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Ермак и Козак договорились о создании консультативного совета с представителями ОРДЛО
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Андрей Смолий
Политический эксперт

Украина в Минске подписала акт капитуляции

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13 марта 2020, 17:23 13
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Так называемый "приднестровский сценарий"
Фото: ОП
Так называемый "приднестровский сценарий"

- Россия больше не враг. Россия - страна наблюдатель.
- "ДНР/ЛНР" - субъектная сторона с которой Украина должна садиться за стол переговоров.
- Ни о каких "перемириях" или прекращении обстрелов не идет речь. Только выборы на Донбассе.

Ответственные за эти действия - Зеленский и Ермак. Не зря последний еще несколько дней назад встречался и вел переговоры с представителем Путина - Козаком.

Украину, прикрываясь коронавирусом, пытаются полностью сдать в лапы Кремля, пропихнуть нам федерализацию и статус ОРДЛО, провести выборы и завести боевиков. Кремль начал ликвидацию нашей страны. И если раньше мы отчаянно боролись, то нынешняя власть нас просто сливает.

Автор(ы) статьи: Андрей Смолий

Донбасс Трехсторонняя группа Донбас Єрмак минские соглашения ермак
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