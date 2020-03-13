Украина в Минске подписала акт капитуляции

Так называемый "приднестровский сценарий"

Фото: ОП

Так называемый "приднестровский сценарий"

- Россия больше не враг. Россия - страна наблюдатель.

- "ДНР/ЛНР" - субъектная сторона с которой Украина должна садиться за стол переговоров.

- Ни о каких "перемириях" или прекращении обстрелов не идет речь. Только выборы на Донбассе.

Ответственные за эти действия - Зеленский и Ермак. Не зря последний еще несколько дней назад встречался и вел переговоры с представителем Путина - Козаком.

Украину, прикрываясь коронавирусом, пытаются полностью сдать в лапы Кремля, пропихнуть нам федерализацию и статус ОРДЛО, провести выборы и завести боевиков. Кремль начал ликвидацию нашей страны. И если раньше мы отчаянно боролись, то нынешняя власть нас просто сливает.