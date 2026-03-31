У Києві ділок влаштовував "подорожі" для ухилянтів за 10 тисяч "зеленими"

У Києві викрили організатора схеми для ухилянтів. Тепер він постане перед судом

Про це повідомляє прокуратура Києва, передає RegioNews.

50-річний житель столиці шукав чоловіків призовного віку. Він обіцяв їм "допомогу" у незаконному виїзді за кордон. Свою "послугу" він оцінив у 10 тисяч доларів.

Під час особистих зустрічей чоловік детально обговорював умови перетину кордону поза пунктами пропуску, озвучував необхідність передоплати. Клієнтам ділок пропонував допомогу з поїздкою з Києва до готелю поблизу кордону. Потім планувалось переходити кордон з Румунією пішки.

Організатора схеми затримали під час передачі грошей. Тепер він постане перед судом.

