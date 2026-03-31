На Волині чоловік увірвався в чужий будинок та зґвалтував дитину

Фото з відкритих джерел

На Волині судили чоловіка, який зґвалтував неповнолітню. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

28-річного жителя Ковельського району судили за проникнення до житла, заподіяння тілесних ушкоджень ій та зґвалтування. Злочин стався у лютому 2024 року: нетверезий чоловік увірвався до сусідів, зайшов у кімнату 16-річної дівчинки, яка спала. Потім він застосувавши фізичне насильство зґвалтував її.

Суд призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

