Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
30 березня 2026, 09:05

Новим президентом США будуть Венс або Рубіо: чому треба до цього готуватись

А от тепер ясно, чому Марко Рубіо так активно спростовував тезу про те, що адміністрація Трампа вимагає від Києва передати Росії свій східний Донбас, щоб отримати гарантії безпеки США
Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та Марко Рубіо (праворуч). Фото: Reuters
Марко почав кампанію як потенційний кандитат в президенти-2028 року. І йому персонально точно не потрібен бруд "очільника, який розкидається чужими територіями на радість агресора". (Хай з цим Трамп та Венс розбираються)

Так от, The Guardian описує результати зборів консерваторів, які були у суботу, 28 березня.

Там є вельми цікаві цифри, які впадають мені в око, як людині, яка багато років займалась політичними комунікаціями та виборами.

Згідно зі свіжим опитуванням, у якому взяли участь понад 1 600 делегатів, 53% підтримали віцепрезидента Джей Ді Венса як майбутнього кандидата від республіканців на президентських виборах 2028 року.

На другому місці з великим відривом опинився державний секретар Марко Рубіо з результатом 35%. Що цікаво, Рубіо тут показав феноменальний результат.

Цитую газету:

"Під час минулорічних зборів CPAC у Меріленді Венс також лідирував в опитуванні з 61% голосів, за ним ішов Стів Беннон з 12%. Беннон – правий подкастер, який був радником Трампа під час його першого терміну. ​​Минулого року губернатор Флориди Рон ДеСантіс отримав 7%.Рубіо отримав лише 3% голосів на минулорічному засіданні CPAC, але його популярність у правому русі зросла завдяки центральній ролі у зовнішній політиці США, включаючи військові операції США, політичні маневри та встановлення тісних зв'язків із іноземними лідерами ультраправих”.

Тож по суті американські консерватори шукають собі лідера на заміну Трампа, який уже остаточно піде на пенсію.

Із позитиву – Стів Беннон втратив у цифрах. І це добре, бо якраз від цієї персони йшли тези про треба, що треба тут і зразу припиняти військову та фінасову допомогу для України. Інакше це новий В'єтнам для США. Саме цей чоловік на цьому ж з'їзді CPAC кидав зіги. Чому так просів його рейтинг? А спасибі файлам Епштейна.

Там якраз стало ясно, що Беннон хотів сковирнути Папу Римського Франциска. А ще саме йому Епштейн повідомляв про хід переговорів Ягланда з Путіним та Лавровим. Все це відбувалося перед самітом в Гельсінкі у 2018 році, де Путін та Трамп провели зустріч. Консерватор виявився ще тою гнилятиною - з душком російських впливів та нездоровій любові до діточок.

А тепер до Рубіо та Венса.

За даними Reuters, цьогорічне опитування свідчить про консолідацію підтримки серед консерваторів навколо Венса та Рубіо. Жоден інший претендент в опитуванні не отримав понад 2% голосів.

Тож ці двоє реальні претенденти на лідерство серед республіканців. Рубіо системний політик і тому це так привабило нову аудиторію після експериментів з Масками та іншим трешем. Венс – вміє залучати величезні гроші від Тілля та йому подібним. Тому нам треба враховувати ці нові обличчя уже зараз. Аби не було пізно в 2028.

Тому так, від Рубіо буде чимало "помʼякшувальних" заяв політики свого лідера. Йому треба нарощувати рейтинг. Це треба враховувати нашій стороні, коли продумуєш тези для апеляції чи спростування. Аби не нашкодити собі.

Якщо Венс – пихатий і дуже амбітний, то Марко дуже хитрий політик, який всю свою кар'єру добирав союзників, слова і моменти. Інтрига, хто буде лідером респів – вельми цікава.

Американські аналітики фіксують, що останній рік Рубіо активно перетягує на свій бік MAGA-аудиторію. Венс його побоюється, бо на фотосесії Vanity Fair він пожартував, що дасть 1000 баксів, якщо на фотках кабінету міністрів фотка Марко буде гірше ніж його. (Рубіо справді фотогенічний).

25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
На Київщині згорів автобус
30 березня 2026, 11:55
Військові на ринку та СТО замість служби: ДБР викрило скандальну схему в Чернівцях
30 березня 2026, 11:44
На Львівщині пасажирський потяг на смерть збив жінку
30 березня 2026, 11:27
У Кривому Розі невідомий кинув камінь в трамвай: постраждала водійка
30 березня 2026, 11:16
Через обстріли РФ є знеструмлення у 7 областях – Міненерго
30 березня 2026, 11:02
На Херсонщині окупанти змушують реєструвати домашні роутери: що відомо
30 березня 2026, 10:54
Намагався купити інвалідність за $6000: у Києві затримали полковника Нацгвардії
30 березня 2026, 10:43
На Запоріжжі ворог руйнує мости і блокує шлях евакуації
30 березня 2026, 10:37
На Черкащині судитимуть офіцера, який змусив підлеглих стати на коліна та побив їх перед строєм
30 березня 2026, 10:24
Готувала теракти проти військових у Хмельницькому: СБУ затримала агентку ФСБ
30 березня 2026, 10:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »