11:36  17 лютого
Порошенко поскаржився, що не зміг купити кави на заправці через санкції
17:37  17 лютого
Закупівля граніту для Лісового кладовища: справу ексдиректора ритуальної служби передали до суду
12:00  17 лютого
Масштабна ДТП на Полтавщині: на трасі зіткнулися понад 10 авто
UA | RU
UA | RU
Олександр Коваленко Військовий експерт info@regionews.ua
18 лютого 2025, 07:53

Дронова навала: росіяни подвоїли атаки "Ланцетами” і "Блискавками”

18 лютого 2025, 07:53
Читайте также на русском языке
Хренова тенденція ... Пройшла перша половина лютого і за кількістю застосування барражуючих боєприпасів "Ланцет" і дронів-камікадзе "Блискавка" РОВ стали демонструвати зростаючі показники
Хренова тенденція ... Пройшла перша половина лютого і за кількістю застосування барражуючих боєприпасів "Ланцет" і дронів-камікадзе "Блискавка" РОВ стали демонструвати зростаючі показники
ілюстроване фото: defence-ua
Читайте также
на русском языке

Якщо донедавна ББ "Ланцет" застосовувався РОВ (російські окупаційні війська, – ред.) вкрай рідко, середньостатистичний наліт їх становив 2-3 одиниці на добу, а часом взагалі проходили дні без їх застосування, то зараз застосування цього засобу ураження різко збільшилося до середнього показника – 10 од. +/-.

Загалом, за першу половину лютого РОВ застосували вже понад 100 ББ "Ланцет", що в 2 рази вище за середньомісячний показник за минулі місяці.

Так само, зростає кількість застосовних РОВ дронів-камікадзе "Блискавка". За першу половину лютого РОВ застосували близько 200 "блискавок" з різними типами бойових частин.

Нагадаю, що дрон-камікадзе є найпростішим і максимально дешевим вирібом, здатним долати 50 кілометрів і нести бойове навантаження порівнянне з мінами ТМ-62, ПТМ, кумулятивні заряди КЗ-6 і термобари від РПО-А "Джміль".

Раніше я вже описував ситуацію зі зростаючою активністю російських fpv-дронів, які цього місяця однозначно поставлять рекорд застосувань. У комплексі з іншими засобами ураження, типу ББ "Ланцет" та "Блискавка", загрози з повітря максимально каталізуються.

Зрозуміло, таку активізацію я насамперед пов'язую зі спробою РВВ максимально посилити переговорні позиції росії, імітуючи безмежність своїх можливостей у зоні БД (бойових дій, – ред.) в Україні. Вся активізація РОВ за останній тиждень спрямована саме на це, тому й задіяні зараз ті ресурси, які не тільки збиралися і накопичувалися, а й були наявними постійно за рахунок стабільного виробництва. На жаль, ББ "Ланцет", "Блискавка" та fpv-дрони відносяться саме до цієї категорії і на зниження активності їх застосування найближчим часом не варто розраховувати.

війна окупанти фронт дрон FPV-дрон зброя
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
У столичних лікарнях зростає кількість хворих на грип і ГРВІ
18 лютого 2025, 08:12
ЗСУ ліквідували за добу понад 1170 окупантів та знищили 53 артсистеми
18 лютого 2025, 08:10
Зеленський розповів, коли планує залишити пост президента
18 лютого 2025, 07:41
Житель Запоріжжя сяде на сім років за підпали військових автівок
18 лютого 2025, 07:25
З артилерії, РСЗВ та авіації: Запорізька область пережила за добу майже 400 ударів
18 лютого 2025, 07:24
У Чорному морі – один російський ракетоносій
18 лютого 2025, 07:14
На Кіровоградщині "шахед" влучив у багатоповерхівку: є постраждалі
18 лютого 2025, 07:09
Українські бійці із ПТРК Javelin знищили російський танк Т-90
18 лютого 2025, 06:50
Ракети для IRIS-T, дрони та артснаряди: Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги
18 лютого 2025, 06:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Всі публікації »
Володимир Поперешнюк
Валерій Пекар
Юрій Бутусов
Всі блоги »