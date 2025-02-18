Хренова тенденція ... Пройшла перша половина лютого і за кількістю застосування барражуючих боєприпасів "Ланцет" і дронів-камікадзе "Блискавка" РОВ стали демонструвати зростаючі показники

Хренова тенденція ... Пройшла перша половина лютого і за кількістю застосування барражуючих боєприпасів "Ланцет" і дронів-камікадзе "Блискавка" РОВ стали демонструвати зростаючі показники

ілюстроване фото: defence-ua

Якщо донедавна ББ "Ланцет" застосовувався РОВ (російські окупаційні війська, – ред.) вкрай рідко, середньостатистичний наліт їх становив 2-3 одиниці на добу, а часом взагалі проходили дні без їх застосування, то зараз застосування цього засобу ураження різко збільшилося до середнього показника – 10 од. +/-.

Загалом, за першу половину лютого РОВ застосували вже понад 100 ББ "Ланцет", що в 2 рази вище за середньомісячний показник за минулі місяці.

Так само, зростає кількість застосовних РОВ дронів-камікадзе "Блискавка". За першу половину лютого РОВ застосували близько 200 "блискавок" з різними типами бойових частин.

Нагадаю, що дрон-камікадзе є найпростішим і максимально дешевим вирібом, здатним долати 50 кілометрів і нести бойове навантаження порівнянне з мінами ТМ-62, ПТМ, кумулятивні заряди КЗ-6 і термобари від РПО-А "Джміль".

Раніше я вже описував ситуацію зі зростаючою активністю російських fpv-дронів, які цього місяця однозначно поставлять рекорд застосувань. У комплексі з іншими засобами ураження, типу ББ "Ланцет" та "Блискавка", загрози з повітря максимально каталізуються.

Зрозуміло, таку активізацію я насамперед пов'язую зі спробою РВВ максимально посилити переговорні позиції росії, імітуючи безмежність своїх можливостей у зоні БД (бойових дій, – ред.) в Україні. Вся активізація РОВ за останній тиждень спрямована саме на це, тому й задіяні зараз ті ресурси, які не тільки збиралися і накопичувалися, а й були наявними постійно за рахунок стабільного виробництва. На жаль, ББ "Ланцет", "Блискавка" та fpv-дрони відносяться саме до цієї категорії і на зниження активності їх застосування найближчим часом не варто розраховувати.