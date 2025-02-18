Хреновенькая тенденция… Прошла первая половина февраля и по количеству применения барражирующих боеприпасов "Ланцет" и дронов-камикадзе "Молния" РОВ стали демонстрировать растущие показатели

Хреновенькая тенденция… Прошла первая половина февраля и по количеству применения барражирующих боеприпасов "Ланцет" и дронов-камикадзе "Молния" РОВ стали демонстрировать растущие показатели

иллюстрированное фото: defence-ua

Если до недавно ББ "Ланцет" применялся РОВ (российские оккупационные войска, – ред.) крайне редко, среднестатистический налёт их составлял 2-3 единицы в сутки, а порою вообще проходили дни без их применения, то сейчас применение этого средства поражения резко увеличилось до среднего показателя – 10 ед +/-%.

Всего, за первую половину февраля РОВ применили уже более 100 ББ "Ланцет", что в 2 раза выше среднемесячного показателя за прошлые месяцы.

Так же, растёт количество применимых РОВ дронов-камикадзе "Молния". За первую половину февраля РОВ применили около 200 "Молний" с разными типами боевых частей.

Напомню, что дрон-камикадзе представляет собой простейшее и максимально дешёвое изделие, способное преодолевать 50 километров и нести боевую нагрузку соизмеримую с минами ТМ-62, ПТМ, кумулятивные заряды КЗ-6 и термобары от РПО-А "Шмель".

Ранее я уже описывал ситуацию с растущей активностью российских fpv-дронов, которые в этом месяце однозначно поставят рекорд применений. В комплексе с другими средствами поражения, типа ББ "Ланцет" и "Молния" угрозы с воздуха максимально катализуются.

Разумеется, такую активизацию я в первую очередь связываю с попыткой РОВ максимально усилить переговорные позиции россии, имитируя безграничность своих возможностей в зоне БД (боевых действий, – ред.) в Украине. Вся активизация РОВ за последнюю неделю направлена именно на это, поэтому и задействованы сейчас те ресурсы, которые не только собирались и накапливались, но и имелись в наличие постоянно за счёт стабильного производства. К сожалению, ББ "Ланцет", "Молния" и fpv-дроны относятся именно к этой категории и, на снижение активности их применения в ближайшее время не стоит рассчитывать.