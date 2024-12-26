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Олександр Коваленко Військовий експерт info@regionews.ua
26 грудня 2024, 17:06

Авіакатастрофа в Актау: як українські медіа допомогли російському ІПСО

26 грудня 2024, 17:06
Читайте также на русском языке
За збитим російською ППО азербайджанським літаком… Нове російське ІПСО з подякою українським ЗМІ.
За збитим російською ППО азербайджанським літаком… Нове російське ІПСО з подякою українським ЗМІ.
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Минулої доби з моменту трагедії в Актау, а російська пропаганда не зупиняється в спробах звинуватити Україну в причетності до жахливої катастрофи. І хто б ви думали, чи допомогли російським пропагандистам у цьому питанні? На жаль наші з вами улюблені, недалекоглядні та вкрай деградовані українські ЗМІ.

Вже не вперше наголошую, а в мене досвід із 2014 року, як наші чудові ЗМІ, підігрують російським наративам, регулярно та стабільно.

Справа в тому, що у квітні 2023 року багато хто дуже активно обговорював надходження на озброєння ЗСУ шрапнельних бойових частин. Тоді, тільки не ліниво ЗМІ не змогло втриматися про те, щоб у кого завгодно, майже навіть у хіміка з досвідом виробництва вагінального йогурту, не спитати про те, яка це класна бойова частина і що вона може.

Хоча, виключно на мій суб'єктивний погляд, завжди те, що отримують ЗСУ, необхідно зберігати в максимальній секретності. І ось вам приклад…

Російське ППО і це незаперечно, найімовірніше малого радіусу дії, що вказує безпосередньо на ЗРПК "Панцир-С1" або ЗРК "Тор-М2", завдало удару по пасажирському літаку.

Якщо ж повернутися навіть до БПЛА зі шрапнеллю, йому необхідний контакт з ціллю. Шрапнель – це додаткове уламкове навантаження на основну бойову частину масою 50 кілограмів і більше. При зіткненні такого ударного дрона з літаком – фюзеляж літака розриває в повітрі на частини і, можливості долетіти до Актау у нього не було б від слова зовсім. Не кажучи вже про різницю швидкостей та інші моменти подій, що виключають такий сценарій.

Таким чином, надмірний триндіж в українських ЗМІ рік тому грає зараз на користь російському ІПСО, яке російські агенти впливу намагаються інтегрувати, вкрай активно, до азербайджанського інформаційного простору.

Так, звичайно, нашому журналістському пулу це не сподобається, але скажу те, що вкрай необхідно в ході війни – прикривайте свій рот! Хоча, якщо у вас є можливість вільного виїзду за кордон, а ваші діти вже давно там, то про що вам хвилюватися? Можна триндіти про що завгодно і скільки завгодно, чим ви здебільшого і займаєтеся.

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