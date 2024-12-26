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Александр Коваленко Военний эксперт info@regionews.ua
26 декабря 2024, 17:06

Авиакатастрофа в Актау: как украинские медиа помогли российскому ИПСО

26 декабря 2024, 17:06
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По сбитому российской ПВО азербайджанскому самолёту… Новое российское ИПСО с благодарностью украинским СМИ.
По сбитому российской ПВО азербайджанскому самолёту… Новое российское ИПСО с благодарностью украинским СМИ.
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Прошли сутки с момента трагедии в Актау, а российская пропаганда не останавливается в попытках обвинить Украину в причастности к чудовищной катастрофе. И кто бы вы думали, помогли российским пропагандистам в этом вопросе? К сожалению наши с вами любимые, недальновидные и крайне деградированные украинские СМИ.

Уже не в первый раз отмечаю, а у меня опыт с 2014 года, как наши замечательные СМИ, подыгрывают российским нарративам, регулярно и стабильно.

Дело в том, что в апреле 2023 года многие весьма активно обсуждали поступление на вооружение ВСУ шрапнельных боевых частей. Тогда, только не ленивое СМИ не смогло удержаться о том, чтобы у кого угодно, почти даже у химика с опытом производства вагинального йогурта, не спросить про то, какая это классная боевая часть и что она может.

Хотя, исключительно на мой субъективный взгляд, всегда, то, что получают ВСУ необходимо сохранять в максимальной секретности. И вот вам пример…

Российское ПВО и это неоспоримо, вероятнее всего малого радиуса действия, что указывает напрямую на ЗРПК "Панцирь-С1" или ЗРК "Тор-М2", нанесло удар по пассажирскому самолёту.

Если же вернуться даже к БПЛА со шрапнелью, то ему необходим контакт с целью. Шрапнель – это дополнительная осколочная нагрузка на основную боевую часть массой 50 килограмм и больше. При столкновении такого ударного-дрона с самолётом – фюзеляж самолёта разрывает в воздухе на части и, возможности долететь до Актау у него не было от слова совсем. Не говоря уже о разнице скоростей и прочих моментах исключающих такой сценарий событий.

Таким образом, чрезмерный трындёж в украинских СМИ год назад, играет сейчас на пользу российскому ИПСО, которое российские агенты влияния пытаются интегрировать, крайне активно, в азербайджанское информационное пространство.

Да, конечно нашему журналистскому пулу это не понравится, но скажу то, что крайне необходимо в ходе войны – прикрывайте свой рот! Потому, что каждое ваше слово, брошенное в открытое пространство, будет со временем использовано против вашей страны. Хотя, если у вас есть возможность свободного выезда за границу, а ваши дети давно уже там, то о чём вам волноваться? Можно трындеть о чём угодно и сколько угодно, чем вы в большинстве своём и занимаетесь.

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