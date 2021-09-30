Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі

Північна Херсонщина 31 жовтня обиратиме депутата-мажоритарника до Верховної Ради. ЦВК завершила реєстрацію кандидатів - окреслилося коло бажаючих поборотися за депутатський мандат. Які ж шанси має чортова дюжина претендентів на виборчому окрузі №184?

Північна Херсонщина 31 жовтня обиратиме депутата-мажоритарника до Верховної Ради. ЦВК завершила реєстрацію кандидатів - окреслилося коло бажаючих поборотися за депутатський мандат. Які ж шанси має чортова дюжина претендентів на виборчому окрузі №184?

Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 30 вересня, Центральна виборча комісія завершує реєстрацію кандидатів у народні депутати по двох одномандатних округах. RegioNews поцікавився, хто ж буде боротися за перемогу на півночі Херсонщини та у кого найбільші шанси отримати депутатський мандат.

Не всі дійшли до проміжного фінішу

Усього на 184-му виборчому окрузі, що знаходиться на території Бериславського та Каховського районів Херсонської області, Центрвиборчком зареєстрував тринадцятьох кандидатів на одне депутатське місце. І відразу скажемо, що серед цієї чортової дюжини немає декількох досить відомих персонажів, чия поява у виборчій гонці не просто очікувалася, а й навіть анонсувалася.

Зокрема, Іван Вінник, який тричі брав участь у виборах саме на цьому окрузі, а 2014-го переміг, так і не дійшов до стадії подання документів. За чутками, нинішній американський студент, який заявляв про свою майбутню участь у перегонах, не зумів знайти фінансування для своєї кампанії.

Ще один із тих, кого очікували, але не побачать – це перший заступник голови Херсонської обласної ради Єгор Устинов. Його навіть висувала на ці вибори рідна "Опозиційна платформа – За життя", але у підсумку Устинов балотуватися не буде. Тож ОПЗЖ фактично залишається без свого кандидата на цьому окрузі.

"Фактично", бо формально у виборах братиме участь представниця цієї партії. Звати її Тетяна Лазарева, а запам'ятається вона у цій виборчій кампанії тільки унікальним регіональним інтернаціоналізмом – будучи депутатом Одеської районної ради, балотується у нардепи на Херсонщині, а висунула її політична партія "Миколаївці". Втім, навряд чи на цю кандидатку всерйоз звернуть увагу виборці.

Патріот на патріоті і патріотом поганяє

Певною несподіванкою цих виборів стала поява на півночі Херсонщини цілої низки представників націонал-патріотичних політсил. Про члена партії колишнього "свободівця" Юрія Левченка "Народовладдя" - Ігоря Токовенка - ми уже писали, він досить активно розпочав свою агіткампанію, зробивши ставку на прямий діалог із виборцями. Але, крім нього, за депутатський мандат на 184-му окрузі будуть боротися представник "Свободи" Олег Баркаренко (раніше був у БПП) та Сергій Матвійчук - член "Команди Симчишина" (політична сила "свободівського" мера Хмельницького Олександра Симчишина). І якщо з Баркаренком все більш-менш ясно, він відомий місцевий бізнесмен, то Матвійчук живе і працює у Хмельницькому, керує там комунальним підприємством. Втім, перспективи обох кандидатів на цих виборах є досить скромними, перебуваючи в межах статистичної похибки.

Ще одним представником патріотичного табору можна назвати кандидата від "Європейської солідарності". Ним, попри прогнози, став не очільник регіональної філії "ЄС" Сергій Хлань, а Ігор Йосипенко. Людина класичної для південних степів професії фермера, депутат обласної ради, він, як Баркаренко, був під час попереднього політичного циклу членом Блоку Петра Порошенка, але, на відміну від колеги, залишився біля п'ятого президента. І тепер, згідно із партійним вектором, будує свою програму на патріотичних гаслах, позуючи у вишиванці та озвучуючи відповідні меседжі.

Сама процедура висування Йосипенка кандидатом – форум депутатів місцевих рад Херсонщини від "ЄС" на території Кам'янської Січі – окреслює пріоритети його виборчої кампанії. Втім, навіть цей ресурс кандидат від "ЄС" може втратити, якщо опоненти нагадають виборцям, як Йосипенко вляпався у голосування на підтримку звинуваченого у організації замаху на активістку Катерину Гандзюк Владислава Мангера.

Глава ОДА як останній шанс і останній шанс глави ОДА

Якщо говорити про інші партії загальноукраїнського рівня, то очікуваною була кандидатура від "Слуги народу". Президентська політсила довго визначалася (скажімо, по 197-му окрузі в Черкаській області кандидатуру мера Золотоноші Віталія Войцехівського затвердили ще на початку вересня, а з Херсонщиною довгий час не складалося). Зрештою, "зелені" не змогли вигадати нічого кращого, ніж піти уже неодноразово обкатаним попередниками шляхом – відправивши на вибори голову облдержадміністрації Сергія Козиря. У таких випадках ставка на керівника регіону робиться з двох простих причин. По-перше, його упізнаваність зі зрозумілих причин вища, ніж у інших кандидатів. По-друге, це - адмінресурс (бюджетники) та можливість домовитися із впливовими місцевими елітами про підтримку чи, принаймні, нейтралітет.

Щодо виборчої кампанії, то якщо Козир її і веде, то вона нічим принципово не відрізняється від звичайних піар-буднів голови ОДА. Ті ж традиційні вирішення проблем пересічних жителів на камеру та для контрольованих інтернет-ресурсів (від офіційної сторінки кандидата у Facebook, яка, втім, поки що є досить скромною, до сайту облдержадміністрації). Тільки тепер не просто за допомогою та під егідою голови ОДА, а ще й і з нагадуванням про те, що він балотується у народні депутати.

Шанси чинного очільника області оцінюються, за неофіційною інформацією із закритих штабних опитувань, невисоко. Прикарпатська історія, де справді популярного спортсмена-шоумена Василя Вірастюка зі скандалом таки протягли до Верховної Ради, на Херсонщині має дуже малу імовірність повторення. Скоріше, Козир у разі серйозної невдачі – не просто поразки, а провалу – може навіть поплатитися губернаторським кріслом.

"Нам тут не жити"

Найбільші шанси на перемогу та переїзд до Києва, на думку місцевих ЗМІ та експертів, має заступник голови Херсонської облради, член регіональної партії "Нам тут жити" Геннадій Лагута. Причинами цього є особиста популярність у виборців та вплив на місцеві еліти Ігоря Колихаєва, який і звільнив 184-й округ, вигравши вибори міського голови Херсона. Лагута є його протеже, і на цьому, власне кажучи, будується його передвиборча стратегія.

В цілому кампанія Лагути мало чим відрізняється від козирівської, але за спиною одного з керівників облради стоїть не "Слуга народу" із серйозно зіпсованою за два роки при владі репутацією (чому підтвердженням є рейтинги президентської політсили, які падають навіть стрімкіше за особисту популярність Володимира Зеленського), а потужний регіональний гравець. На провінційній сцені подібні номери досить часто приносять успіх.

Принаймні, партійна соціологія обіцяє упевнену перемогу свого кандидата. І уперту боротьбу за друге місце між "слугою"-головою ОДА та фермером з "ЄС". Хоча конкуренти, звісно, дотримуються іншої на це думки.

А чи можливі "коти в мішку"?

Хоч шансів у голови ОДА начебто і немає, але саме проти нього на 184-му вирішили зіграти у не зовсім законну гру із двійником. Так, місцеві ЗМІ стверджують, що у інформації Нацполіції про припинення спроби зареєструвати "дублера", йдеться саме про двійника Сергія Козиря. Правоохоронці уже навіть відкрили кримінальну справу.

Втім, можливим "котом в мішку", уже без кримінальної складової, на цих виборах може стати донька нардепа від "Батьківщини" минулих скликань Юрія Одарченка - Катерина Одарченко. Вона досить активно веде свою кампанію, розпочавши її задовго до офіційної реєстрації. І на бідному на відомі чи просто упізнавані обличчя виборчому полі може продемонструвати непоганий результат та поборотися із потенційними фаворитами хоча б за призове місце. Про перемогу на виборах тут навряд чи йдеться, але для Одарченко ця спроба – лише можливість розкрутити як власне політичне ім'я, так і партійну вивіску "Національна платформа" (вона цю партію і очолює).

Отже, варто зазначити, що особливої активності на півночі Херсонщини поки що не спостерігається. Головний фаворит перегонів веде свою кампанію по-чиновницьки ґрунтовно і спокійно, претенденти другого ешелону роблять ставку кожен на свої козирі, а усі інші, скоріше, пробують заявити про себе, орієнтуючись уже на наступний виборчий цикл. Тож очікувати на якесь бурхливе продовження виборчого процесу на 184-м окрузі, на відміну від скандальних цьогорічних довиборів у Надвірній, не варто.