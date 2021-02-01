"Тепла ванна" для Філатова: мер Дніпра комфортно увійшов у свою повторну каденцію

Тотальна більшість у міськраді, «свої люди» у виконкомі та однопартієць-голова ОДА - що ще потрібно для єдиновладного керівництва містом-мільйонником

Тотальна більшість у міськраді, «свої люди» у виконкомі та однопартієць-голова ОДА - що ще потрібно для єдиновладного керівництва містом-мільйонником

Чинний градоначальник Дніпра Борис Філатов, перемігши у другому турі давнього політичного опонента Загіда Краснова, почав своє нинішнє мерство незрівнянно більш впевнено, ніж у 2015 році. Різниця, як зауважив кореспондент RegioNews, відчувалася вже на першому засіданні Дніпровського міськради.

Фанфари "тотальної більшості"

П'ять років тому у напівпорожній сесійній залі чулися крики "Ганьба!", і для отримання впевненої більшості тандему дніпровських друзів-"правителів" Філатову і Геннадію Корбану довелося неабияк потрудитися. Втім, у підсумку напередодні виборів-2020 вони мали впевнену промерську депутатську більшість. Але після недавнього філатівського вступу на другий термін ситуація в сесійній залі міськради Дніпра була дуже доброзичливою: "нового-старого" мера Дніпра вітали та вручали квіти, а схуднувший Філатов у звичній для себе хамовитій манері дав зрозуміти, "хто в домі господар", і порадив депутатам бути розсудливими і не ставити йому палиці в колеса.

За його словами, він отримав у нинішньому депутатському скликанні підтримку "тотальної більшості" і назвав цифру – "близько 47-48 депутатів". Очевидно, що розклад нинішньої промерської більшості в місцевій міськраді виглядає так: філатівська "Пропозиція" має 22 депутатів, "Європейська солідарність" - 7, ОПЗЖ - 13 (разом - 42 "багнети"). Ситуативно – "Блок Вілкула "Українська перспектива" (5). "Конструктивною опозицією", якщо можна її так назвати, стали дві фракції – "Громадська сила" Краснова з 8 мандатами та "Слуга народу" з 9 депутатами.

Січневе засідання міськради підтвердило тенденцію - менш як годину знадобилося депутатського корпусу, щоб проголосувати за три сотні питань. Наприклад, при обговоренні болісного як для пацієнтів, так і для медпрацівників питання об'єднання кількох міських лікарень виступив Юрій Скребець - соратник конкурента Філатова в першому турі виборів-2020 від "Слуги народу", головного лікаря обласної лікарні Сергія Риженка. За його словами, це може призвести до значного скорочення медперсоналу і відкриє можливість передачі будівель лікарень "приватникам". Проте "за" укрупнення лікарень проголосували 46 депутатів при необхідному мінімумі в 33.

У цілому перші засідання міськради показали досить лояльну позицію всіх фракцій до рішень, які виносяться на голосування. У рідкісних випадках представники "опозиції" утримувалися або голосували "проти".

У чому секрет комфорту

Варто нагадати, що ще в ході передвиборчих перегонів "секретом Полішинеля" була дружба місцевих осередків ОПЗЖ і "ЄС" з тандемом "Гени-Борі". Підтвердженням цьому став розподіл місць у постійних комісіях міськради. Так, голови та секретарі чотирьох самих "жирних" з них - бюджетної, земельної, ЖКГ та комунальної власності - представники ОПЗЖ і "Пропозиції". Таким чином продовжилася традиція минулої каденції мера Філатова, коли ці комісії очолюють лояльні до нього депутати.

Як завжди, показовим є склад "непрестижною" комісії з питань етики, материнства, дитинства та партнерських відносин. Туди "запхали" глав двох опозиційних фракцій - "Громадської сили" Загіда Краснова і "Слуги народу" Аліаду Maнсурову. І складається ця комісія виключно з представників цих нечисленних фракцій.

Досить цікавими виглядають спроби відбілитися в очах виборців представників непримиренних на загальнодержавному рівні, але цілком дружніх в стінах мерії Дніпра депутатів від "Євросолідарності" і ОПЗЖ. На січневій сесії міськради фракція "ЄС" вимагала підняти розміри субсидій на оплату комуналки і виступила проти постачання електроенергії з Білорусі. А фракція ОПЗЖ зажадала знизити тарифи на газ. Виглядало це як демонстрація того, що вони не голосують разом", а просто окремо захищають нагальні інтереси виборців.

Вперед до оптимізації

Вже в лютому може відбутися засідання міськради, на яке планують винести проєкт з оптимізації його структури. На сьогодні штат "міськрадівських" становить близько 2 тисяч осіб, плюс півсотні співробітників розформованих райрад. Разом - 2,5 тисячі. Подейкують, що під скорочення можуть потрапити до 400 людей. За офіційною версією, під час пандемії потрібно "затягнути пояси".

Проте не виключено, що під шумок підчистять структуру від незручних. Примітно, що в минулий свій мерський термін Філатов в рази збільшував штат деяких структурних підрозділів мерії, загальний штат якої у 2015 році ледве перевищував 600 осіб. Особливо розрослася в розмірах його пресслужба - пристрасть мера до піару "на широку ногу" відома всій країні.

А ось у лавах заступників дніпровського градоначальника перестановок не сталося - всі шестеро залишилися на своїх місцях, як і до виборів-2020. В основних департаментах - та ж ситуація. Ну і секретар міськради - все той же давній і відданий особисто Філатову Олександр Санжара. Що ж стосується "Блоку Вілкула", то його лідер, вчорашній філатівський опонент Олександр Вілкул надав перевагу кріслу обласного депутата, залишивши фракцію у Дніпровській міськраді на свою багаторічну і вірну соратницю Наталію Начар'ян. Вона - досвідчений політик і, в разі чого, зможе досягти будь-яких домовленостей.

У результаті в другій каденції на посаді мер Дніпра має лояльний депутатський корпус, зручних заступників і керівників підрозділів виконкому. Роботу з незадоволеними представниками громадськості взяв на себе Корбан, який ще навесні 2020 року очолив Громадську раду Дніпра. Крісло глави Дніпропетровської обладміністрації зайняв Валентин Резніченко - член партії "Пропозиція". Чим не "тепла ванна" для мера. Єдине, тепер не звалиш невдачі на "папєрєдників" і не спишеш провали на підступи опонентів.