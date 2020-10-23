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Сергій Ясюкевич журналіст Херсон [email protected]
23 жовтня 2020, 17:00 254

Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації

23 жовтня 2020, 17:00 254
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Херсон і область напередодні дня голосування - це скандал про сексуальне домагання у Каховці, війна клонів в обласному центрі, а також останні спроби кандидатів скомпрометувати опонентів та знайти спільну мову з виборцями
Херсон і область напередодні дня голосування - це скандал про сексуальне домагання у Каховці, війна клонів в обласному центрі, а також останні спроби кандидатів скомпрометувати опонентів та знайти спільну мову з виборцями
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У дверях та поштових скриньках купа передвиборчої друкованої агітки. У дворах Херсона все частіше можна було зустріти тих, хто хоче отримати депутатський мандат. Ми пройшлися лише по одній вулиці. "От ви бачите, ми тут зібралися у цьому дворі – тут гарно, прибрано, облаштовано все. Але ми всі тут з інших дворів, у нас все погано, а з цього будинку люди до вас не вийшли навіть", - розповідає жінка пенсійного віку представниці однієї з місцевих партій біло-синього спрямування.

Далі на цій же вулиці біля супермаркету ви можете зустріти представника партії "ЄС", який балотується у міську раду – він записує завдання, що надиктовують йому херсонці. Тут взагалі утворилося передвиборче містечко з представників різних політсил, котрі вручають листівки і газети. Помітили, як роздає агітматеріали керівник ОСББ Віктор Тоцький, що балотується у мери від партії "Сила людей". А ще кандидати організовували концерти та шоу. Відео та фото з кандидатами, які співають і танцюють, розходяться у соцмережах.

Обіцянки чи цяцянки

Після десятирічної перерви на місцеві вибори повернулись передвиборчі програми. Як свідчить аналіз Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень, за великим рахунком, жодна з оприлюднених програм партій, що претендують на депутатські мандати у Херсоні, не є такою за визначенням. Скоріше, це реєстри обіцянок, адже в жодній не зазначені шляхи їх виконання. Хоча зробити повноцінну програму було майже нереально, враховуючи вимогу Виборчого кодексу (не більше 4 тисяч знаків тексту).

На думку експертів, тільки 7 з 21-ї програми (саме стільки партій висунули кандидатів до міськради) мають пряме відношення до Херсону. Це - передвиборні програми партій "Херсонці", "Нам тут жити", "Голос", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Сила людей", "Партія Шарія" та "Народний контроль". До змісту всіх цих програм також є питання (частина пунктів занадто узагальнена), але загалом вони адекватно передають проблеми міста, а більшість обіцянок є конкретними та вимірюваними, кажуть експерти.

Найбільш популярною темою в 2020 році став благоустрій. 29 обіцянок стосуються прибирання вулиць, парків та скверів, впорядкування дитячих майданчиків, ремонту фасадів будинків, освітлення вулиць тощо. Наступна за популярністю тема - соціальний захист (15 обіцянок). Мова йде про пряму допомогу соціально незахищеним громадянам, про якісні медичні послуги, врахування потреб людей з обмеженими можливостями. 14 обіцянок стосується ремонту доріг та модернізації дорожньої інфраструктури. Таким собі сучасним трендом є бажання створювати велодоріжки. Про покращення роботи громадського транспорту - 13 обіцянок. Транспорт має працювати цілодобово, строго за розкладом і збільшуватись переважно за рахунок придбання електробусів.

Часи реально змінюються. Якось на другий план відійшла тема ЖКГ з обіцянками ремонтувати житловий фонд, що було головною тенденцією у минулі роки. Стало менше обіцянок в сфері освіти, і стосуються вони тепер майже виключно прозорості розподілу коштів. Не дивлячись на пандемію і карантин, мало згадується тема охорони здоров’я. Майже не має пропозицій щодо підвищення ефективності роботи самої влади.

Щодо передвиборних програм інших партій, то вони або обласні, і тільки частково стосуються проблем Херсону, або партії просто скопіювали всеукраїнські тексти, які взагалі не мають відношення до міста. Знайшли експерти цікаві пропозиції в деяких обласних програмах. Наприклад, "Батьківщина" вже зараз створює новий психоневрологічний диспансер і обіцяє надати медичну страховку за рахунок бюджету 100% пенсіонерам. ОПЗЖ обіцяє знизити комунальні тарифи, а Блок Володимира Сальдо - створити Фонд підтримки постраждалих від коронавірусу. У "Слуги народу", яка вважається одними з електоральних лідерів, програма, на думку експертів, занадто узагальнена, і єдиною конкретною обіцянкою є модернізація херсонського аеропорту.

Секс-скандали та зради

Рух по партіям кандидатів коментувати важко: тут суцільний вінегрет. Змінюють не лише партії, що близькі за ідеологією, а й переходять у геть протилежний табір. У Херсоні Ірина Ценкер з Блоку Петра Порошенка "Солідарність" перейшла у Блок Володимира Сальдо, Аркадій Подлєсний з "Самопомочі" перебрався в "Наш край", Євген Назарян з "УКРОПу" перебіг у "Наш край", а Олена Мазур з того ж "УКРОПу" - в ОПЗЖ.

З найбільш гучних передвиборчих скандалів можна згадати про події в Генічеському районі. Там гoлoвa Щacливцeвcькoї ciльради Biктop Плoxушкo, якого представили Володимиру Зеленському у серпні як "зеленого" кандидата на місцевих виборах, в останній момент, скориставшись скандалом із реєстрацією кандидатів від цієї партії, вистрибнув з "зеленого потягу" і висунув свою кандидатуру на посаду міського голови Генічеська як самовисуванець.

Ще один скандал розгорнувся буквально напередодні виборів – людина, яка працювала у команді нинішнього мера Каховки Андрія Дяченка (він балотується від партії "Пропозиція"), звинуватила його у сексуальних домаганнях. Анна Садова (вона очолювала відділ культури міської ради) опублікувала пост про звільнення і про те, що мер, начебто, її сексуально домагався, і що вона не одна така.

Натомість у Facebook з’явилися пости жінок, які стверджують, що це - наклеп на Дяченка. Спростував такі звинувачення і сам мер: "Використання таких брудних технологій з боку моїх опонентів зайвий раз доводить їхню слабкість та нездатність виграти вибори чесно", - написав він.

Виборчі тезки та клони

Координатор спостереження громадянської мережі "Опора" за виборами в Херсонській області Євгеній Гладкий каже, що балотуватися і змагатися за депутатське місце чи за посаду мера можуть люди з однаковими прізвищами, і це не завжди клони. З технологією клонів, що свідчить про низьку політичну культуру, важко боротися, говорить, у свою чергу, голова облорганізації Комітету виборців України Дементій Білий. Хто клон, а хто чесний кандидат має визначати поліція і, звісно, сам виборець.

В "Опорі" детально інформують про людей зі співзвучними прізвищами, які вирішили податися у мери в різних містах – Бериславі, Каховці, Олешках та Голій Пристані. Обласний центр також не обійшла ця напасть. Крім кандидата на посаду міського голови Херсона Ігоря Колихаєва ( "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити"), на цю посаду балотується мешканець Запорізької області, самовисуванець Юрій Колихаєв (працює він керівником проєкту у громадській організації з назвою-тезкою партії свого тезки - "Громадська ініціатива "Нам тут жити"). З ним спілкувалися колеги з телеканалу "Херсон плюс".

Але це не єдина проблема Ігоря Колихаєва та його команди. У списку кандидатів у міські голови такий собі мешканець Дніпропетровської області з тієї ж громадської ініціативи "Нам тут жити" Юрій Станіславович Рожков. Він тезка одного з однодумців справжнього Колихаєва - Юрія Геннадійовича Рожкова (кандидата у депутати міської ради від колихаєвської партії, діючого депутата облради від БПП). Останнього експерти досить довго розглядали як можливого кандидата у мери, тому частина виборців може проголосувати за це прізвище.

Прогнози та конфігурації

Звісно, вже за кілька днів стане зрозуміла розстановка сил у місцевій владі. Експерти роблять певні прогнози та пишуть, хто за якою партією може стояти – про, так би мовити, кінцевих бенефіціарів.

Ми попросили прокоментувати можливу розстановку сил в Херсонській обласній та міській раді наших експертів.

Голова облорганізації КВУ Дементій Білий

Усе залежатиме від явки виборців. Ми бачимо, що ця явка, можливо, буде не дуже висока, і переможуть ті партії, які мають власний "залізний" електорат. У Херсоні є чотири кандидата, яких називають лідерами перегонів на посаду міського голови, але у другий тур, на мою думку, вийдуть Колихаєв та Сальдо. Щодо партій, які наберуть найбільшу кількість голосів, це - ОПЗЖ, "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити", "Слуга народу", "ЄС", "Блок Сальдо", а також "Батьківщина" - думаю, вона перетне бар’єр. Що стосується облради, то шанси зайняти крісла у сесійній залі мають кандидати від ОПЗЖ, "ЄС", "Слуги народу". Можливо, пройдуть кандидати від "Нашого краю" та "Батьківщини".

Політолог Володимир Молчанов

Поки що прогнозувати можливі союзи зарано. Хочу лише відзначити, що є угрупування або клани, які представлені у списках різних партій. Наприклад, у списку "ЄС" до Херсонської міськради є Оксана Пастух - дружина Ігоря Пастуха, який здійснює неофіційний контроль над "Блоком Сальдо" в якості "власника" вищого керівного органу партії (формально партію очолює його землячка з Чернівців Ірина Хруник). Тобто, незважаючи на ідеологічну протилежність цих партій та історичне минуле, яке їх роз’єднує, у них можуть бути за певними питаннями спільні позиції, хоча навряд чи буде спільна коаліція. До речі, може скластися анекдотична ситуація – якщо Сальдо не буде чемно поводитися, то його виключать з партії його імені. Зрозуміло, що пов’язані між собою десятками зримих і невидимих ниток "Блок Сальдо" та ОПЗЖ. Стосовно ж "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити", то в ній є "агенти" з усіх можливих угрупувань та соціальних верств. Вони широко представлені – і патріотами, і ексчиновниками часів Януковича, і часів Порошенка, і політичними невдахами з лави запасних Зеленського. Це така збірна солянка, і якби не було імперативного мандату, можна було б спрогнозувати, що вона не переживе цю каденцію і швидко розвалиться.

Політолог Олександр Мошнягул

За будь-якого результату виборів обраний міський голова не матиме більшості у Херсонській міськраді. Тобто чи виграє Сальдо, чи Кирилов, чи Колихаєв, які вважаються головними претендентами, жодна з політсил, які вони очолюють, не сформує більшості. І в залежності від того, хто переможе і від того, які він проведе перемовини і які будуть домовленості - від цього буде взагалі залежати розвиток міста. Є кілька варіантів. Наприклад, перемагає Сальдо і веде перемовини. Він може опинитися у певній ізоляції з невеликою групою депутатів. З точки зору ідеологічної, у випадку його перемоги, там лише варіант союзу з ОПЗЖ. Більше спільного (з огляду на ідеологію) у Кирилова та у Колихаєва. У випадку перемоги одного з них вони потенційно можуть розраховувати на опонента, також до цієї більшості можуть до приєднатися "ЄС" та "Батьківщина".

ЄС Слуга народа ОПЗЖ облрада Херсон Батьківщина Місцеві вибори депутати
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