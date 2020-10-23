Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации

Херсон и область накануне дня голосования - это скандал о сексуальном домогательство в Каховке, война клонов в областном центре, а также последние попытки кандидатов скомпрометировать оппонентов и найти общий язык с избирателями

Херсон и область накануне дня голосования - это скандал о сексуальном домогательство в Каховке, война клонов в областном центре, а также последние попытки кандидатов скомпрометировать оппонентов и найти общий язык с избирателями

В дверях и почтовых ящиках куча предвыборной печатной агитки. Во дворах Херсона все чаще можно было встретить тех, кто хочет получить депутатский мандат. Мы прошлись только по одной улице. "Вот вы видите, мы здесь собрались в этом дворе – здесь красиво, убрано, обустроено все. Но мы все здесь из других дворов, у нас все плохо, а из этого дома люди к вам не вышли", - рассказывает женщина пенсионного возраста представительнице одной из местных партий бело-синего направления.

Далее на этой же улице возле супермаркета вы можете встретить представителя партии "ЕС", который баллотируется в городской совет – он записывает задачи, которые надиктовывают ему херсонцы. Здесь вообще образовался предвыборный городок из представителей разных политсил, которые вручают листовки и газеты. Заметили, как раздает агитматериалы руководитель ОСМД Виктор Тоцкий, баллотирующийся в мэры от партии "Сила людей". А еще кандидаты организовывали концерты и шоу. Видео и фото с кандидатами, которые поют и танцуют, расходятся в соцсетях.

Обещания или заигрывания

После десятилетнего перерыва на местные выборы вернулись предвыборные программы. Как свидетельствует анализ Причерноморского центра политических и социальных исследований, по большому счету, ни одна из обнародованных программ партий, претендующих на депутатские мандаты в Херсоне, не является таковой по определению. Скорее, это реестры обещаний, ведь ни в одной не указаны пути их выполнения. Хотя сделать полноценную программу было почти нереально, учитывая требование Избирательного кодекса (не более 4 тысяч знаков текста).

По мнению экспертов, только 7 из 21-й программы (именно столько партий выдвинули кандидатов в горсовет) имеют прямое отношение к Херсону. Это - предвыборные программы партий "Херсонцы", "Нам здесь жить", "Голос", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила людей", "Партия Шария" и "Народный контроль". К содержанию всех этих программ также есть вопросы (часть пунктов слишком обобщены), но в целом они адекватно передают проблемы города, а большинство обещаний конкретны и измеряемы, говорят эксперты.

Наиболее популярной темой в 2020 году стало благоустройство. 29 обещаний касаются уборки улиц, парков и скверов, благоустройства детских площадок, ремонта фасадов домов, освещения улиц и тому подобное. Следующая по популярности тема - социальная защита (15 обещаний). Речь идет о прямой помощи социально незащищенным гражданам, качественных медицинских услугах, учете потребностей людей с ограниченными возможностями. 14 обещаний касается ремонта дорог и модернизации дорожной инфраструктуры. Неким современным трендом является желание создавать велодорожки. Об улучшении работы общественного транспорта - 13 обещаний. Транспорт должен работать круглосуточно, строго по расписанию и увеличиваться преимущественно за счет приобретения электробусов.

Времена меняются. Как-то на второй план отошла тема ЖКХ с обещаниями ремонтировать жилой фонд, что было главной тенденцией в прошлые годы. Стало меньше обещаний в сфере образования, и касаются они теперь почти исключительно прозрачности распределения средств. Несмотря на пандемию и карантин, мало упоминается тема здравоохранения. Почти нет предложений по повышению эффективности работы самой власти.

Относительно предвыборных программ других партий, то они или областные и только частично касаются проблем Херсона, или партии просто скопировали всеукраинские тексты, которые вообще не имеют отношение к городу. Нашли эксперты интересные предложения в некоторых областных программах. Например, "Батькивщина" уже сейчас создает новый психоневрологический диспансер и обещает предоставить медицинскую страховку за счет бюджета 100% пенсионерам. ОПЗЖ обещает снизить коммунальные тарифы, а Блок Владимира Сальдо - создать Фонд поддержки пострадавших от коронавируса. У "Слуги народа", которая считается одними из электоральных лидеров, программа, по мнению экспертов, слишком обобщенная, и единственным конкретным обещанием является модернизация херсонского аэропорта.

Секс-скандалы и измены

Движение по партиям кандидатов комментировать трудно: здесь сплошной винегрет. Меняют не только партии, близкие по идеологии, но и переходят в совершенно противоположный лагерь. В Херсоне Ирина Ценкер из Блока Петра Порошенко "Солидарность" перешла в Блок Владимира Сальдо, Аркадий Подлесный из "Самопомочи" перебрался в "Наш край", Евгений Назарян из "УКРОПа" перешел в "Наш край", а Елена Мазур с того же "УКРОПа" - в ОПЗЖ.

Из самых громких предвыборных скандалов можно вспомнить о событиях в Геническом районе. Там председатель Щасливцевского сельсовета Виктор Плохушко, которого представили Владимиру Зеленскому в августе как "зеленого" кандидата на местных выборах, в последний момент, воспользовавшись скандалом с регистрацией кандидатов от этой партии, выпрыгнул из "зеленого поезда" и выдвинул свою кандидатуру на должность городского головы Геническа как самовыдвиженец.

Еще один скандал разразился буквально накануне выборов – женщина, которая работала в команде нынешнего мэра Каховки Андрея Дяченко (он баллотируется от партии "Пропозиция"), обвинила его в сексуальных домогательствах. Анна Садовая (она возглавляла отдел культуры городского совета) опубликовала пост об увольнении и о том, что мэр, якобы, ее сексуально домогался, и что она не одна такая.

Зато в Facebook появились посты женщин, которые утверждают, что это - клевета на Дяченко. Опроверг такие обвинения и сам мэр: "Использование таких грязных технологий со стороны моих оппонентов лишний раз доказывает их слабость и неспособность выиграть выборы честно", - написал он.

Избирательные тезки и клоны

Координатор наблюдения гражданской сети "Опора" за выборами в Херсонской области Евгений Гладкий говорит, что баллотироваться и бороться за депутатское место или за пост мэра могут люди с одинаковыми фамилиями, и это не всегда клоны. С технологией клонов, которая свидетельствует о низкой политической культуре, трудно бороться, говорит, в свою очередь, председатель облорганизации Комитета избирателей Украины Дементий Белый. Кто клон, а кто честный кандидат должна определять полиция и, конечно, сам избиратель.

В "Опоре" детально информируют о людях с похожими фамилиями, которые решили податься в мэры в разных городах - Бериславе, Каховке, Алешках и Голой Пристани. Областной центр также не обошла эта напасть. Кроме кандидата на должность городского головы Херсона Игоря Колыхаева ( "Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить"), на эту должность баллотируется житель Запорожской области, самовыдвиженец Юрий Колыхаев (он работает руководителем проекта в общественной организации с названием-тезкой партии своего тезки - "Общественная инициатива "Нам здесь жить"). С ним разговаривали коллеги с телеканала "Херсон плюс".

Но это не единственная проблема Игоря Колыхаева и его команды. В списке кандидатов в городские головы такой себе житель Днепропетровской области с той же общественной инициативы "Нам здесь жить" Юрий Станиславович Рожков. Он тезка одного из единомышленников настоящего Колыхаева - Юрия Геннадьевича Рожкова (кандидата в депутаты городского совета от колыхаевской партии, действующего депутата облсовета от БПП). Последнего эксперты довольно долго рассматривали как возможного кандидата в мэры, поэтому часть избирателей может проголосовать за эту фамилию.

Прогнозы и конфигурации

Конечно, уже через несколько дней станет ясна расстановка сил в местной власти. Эксперты делают определенные прогнозы и пишут, кто за какой партией может стоять – о, так сказать, конечных бенефициарах.

Мы попросили прокомментировать возможную расстановку сил в Херсонской областной и городской раде наших экспертов.

Глава облорганизации КИУ Дементий Белый

Все будет зависеть от явки избирателей. Мы видим, что эта явка, возможно, будет не очень высокая, и победят те партии, которые имеют собственный "железный" электорат. В Херсоне есть четыре кандидата, которых называют лидерами гонки на должность городского головы, но во второй тур, по моему мнению, выйдут Колыхаев и Сальдо. Относительно партий, которые наберут наибольшее количество голосов, это - ОПЗЖ, "Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить", "Слуга народа", "ЕС", "Блок Сальдо", а также "Батькивщина" - думаю, она пересечет барьер. Что касается облсовета, то шансы занять кресла в сессионном зале имеют кандидаты от ОПЗЖ, "ЕС", "Слуги народа". Возможно, пройдут кандидаты от "Нашего края" и "Батькивщины".

Политолог Владимир Молчанов

Пока прогнозировать возможные союзы рано. Хочу лишь отметить, что есть группировки или кланы, которые представлены в списках различных партий. Например, в списке "ЕС" в Херсонский горсовет есть Оксана Пастух - жена Игоря Пастуха, который осуществляет неформальный контроль над "Блоком Сальдо" в качестве "владельца" высшего руководящего органа партии (формально партию возглавляет его землячка из Черновцов Ирина Хруник). То есть, несмотря на идеологическую противоположность этих партий и историческое прошлое, которое их разъединяет, у них могут быть по определенным вопросам общие позиции, хотя вряд ли будет совместная коалиция. Кстати, может сложиться анекдотическая ситуация – если Сальдо не будет вежливо себя вести, то его исключат из партии его имени. Понятно, что связанные между собой десятками зримых и невидимых нитей "Блок Сальдо" и ОПЗЖ. Относительно же "Партии Игоря Колыхаева "Нам здесь жить", то в ней есть "агенты" из всех возможных группировок и социальных слоев. Они широко представлены – и патриотами, и экс-чиновниками времен Януковича, и времен Порошенко, и политическими неудачниками со скамейки запасных Зеленского. Это такая сборная солянка, и если бы не было императивного мандата, можно было бы спрогнозировать, что она не переживет эту каденцию и быстро развалится.

Политолог Александр Мошнягул

При любом исходе выборов избранный городской голова не будет иметь большинства в Херсонском горсовете. То есть выиграет ли Сальдо, или Кирилов, или Колыхаев, которые считаются главными претендентами, ни одна из политсил, которые они возглавляют, не сформирует большинства. И в зависимости от того, кто победит и от того, какие он проведет переговоры и какие будут договоренности, от этого и будет зависеть развитие города. Есть несколько вариантов. Например, побеждает Сальдо и ведет переговоры. Он может оказаться в определенной изоляции с небольшой группой депутатов. С точки зрения идеологической, в случае его победы, там только вариант союза с ОПЗЖ. Больше общего (учитывая идеологию) у Кирилова и у Колыхаева. В случае победы одного из них они потенциально могут рассчитывать на оппонента, также к этому большинству могут присоединиться "ЕС" и "Батькивщина".