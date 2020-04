Хто заробляє на коронавірусних тестах у Чернівцях, Тернополі та Черкасах?

На офіційній твіттер-сторінці Всесвітньої організації охорони здоров'я 11 березня з’явився допис за підписом генерального директора Тедроса Аданома Гебреісуса: "We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic". На той момент у світі вже було зареєстровано більше 121 тисячі випадків захворювання на новий коронавірус та більше 4 тисяч смертей від нього. А в Україні все тільки починалось

Того ж дня Кабінет міністрів приймає постанову "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19", якою відправляє навчальні заклади, а з ними студентів, школярів та дошкільнят, на тритижневий карантин. В подальшому на карантинний режим перейде вся країна, однак саме 11-го березня стало відправною точкою для проведення закупівель експрес-тестів та систем ПРЛ-діагностики (полімеразно-ланцюгова реакція – авт.) за бюджетний кошт. Протягом того ж таки 11-го березня Міністерство охорони навіть встигло прозвітувати – "За кошти МОЗу здійснено закупівлю швидких тестів на коронавірус COVID-19. Зокрема, вже придбано 19 600 пакувань, це дозволить протестувати понад 90 тисяч осіб". Здавалося б, непоганий показник, але ні. Адже на той момент про небезпеку COVID-19 та безальтернативність поширення інфекції на території України не говорив хіба лінивий. А для багатомільйонної країни подібна кількість тестів явно недостатня, тим паче з урахуванням доволі неповороткого державного апарату та змін в керівництві МОЗ. Розуміючи це деякі лікувальні заклади, як наприклад Міська інфекційна лікарня Одеської міської ради, самостійно оголосили закупівлю експрес-тестів ще 2-го березня. Минуло більш ніж два тижні з моменту запровадження карантину, його вже навіть встигли продовжити, однак про успіхи в закупівлі необхідних тестів на місцевому рівні говорити досить важко. Регіони завмерли в очікуванні поставок медичного вантажу з Китаю та час від часу балують публіку новинами про закупівлю чергового апарату штучної вентиляції легень, забуваючи, що перш за все хворих необхідно діагностувати, а вже потім лікувати. Враховуючи, що Київ, та й Київська область, відверто "ближчі" до органів центральної влади і більш активно переймають позитивні приклади інших країн, ми вирішили перевірити як просуваються справи в інших регіонах. Чернівецька область Рекордсменом серед регіонів за кількістю інфікованих осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19 залишається Чернівецька область, де станом на ранок 1 квітня нараховується 102 випадки зараження. При цьому закуповувати експрес-тести лікарні регіону почали лише 27-го березня. А от до систем ПРЛ-діагностики у закупівельників області, судячи з усього, руки так і не дійшли. Так КНП "Заставнівська центральна районна лікарня" прозвітувала про замовлення у ФОП Бабущак Оксана Вікторівна 20 тестів, по 310 гривень за штуку. У свої 27 років підприємиця встигла наторгувати через систему ProZorro на 4,5 млн грн. При цьому в своїх звітах Заставнівська лікарня зумисне чи випадково не вказувала одну цифру індивідуального податкового номеру пані Бабущак, що дещо ускладнило пошук реальних даних про особу. Сусіди по регіону, КНП "Міська лікарня №1" Чернівецької міської ради, підійшли до питання більш серйозно та замовили 35 упаковок тестів по 25 штук в кожній, витративши на це 191,97 тис грн. Таким чином один експрес-тест виявився для чернівчан на порядок дешевшим від заставнівських медиків – по 219 гривень за штуку. Постачальником було обрано столичне ТОВ "Інкос Лайн" подружжя Анни і Миколи Назаровців, які, судячи зі стартової сторінки їхнього сайту, активно працюють над наповненням українського ринку експрес-тестами для виявлення COVID-19. Лише з початку 2020 року фірма отримала бюджетних замовлень на понад 9 млн грн. Варто зауважити, підприємство є досить послідовним в плані цінової політики. За аналогічними чернівецьким цінами ТОВ "Інкос Лайн" погодився поставляти експрес-тести також Хмельницькій ОДА та Київській міській психоневрологічній лікарні №2. Тернопільська область У порівнянні з попередньою областю на Тернопільщині ситуація трохи краща і з інфікованими – 98 підтверджених випадків на ранок 1-го квітня, і з закупівлями тестів. В регіоні відповідні тендери провели 5 медзакладів. Так Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги придбала 50 штук по 320 гривень, Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр 50 штук по 320 і 40 штук по 350 гривень, а Козівська центральна районна лікарня також 50 штук по 350 гривень. У всіх випадках постачальником виявилось київське ТОВ "Медбіоальянс". Власниками фірми вказані Ірина Цимбал та Костянтин Курищук, чия дружина свого часу працювала економістом в Національному банку України. Сам підприємець у 2018 році подавав свою кандидатуру на посади заступника та першого заступника Голови Державної митної служби, заступника Голова Державної фіскальної служби та навіть Голови Державного агентства лісових ресурсів. За 9 років до того Костянин Курищук встиг попрацювати заступником міністра охорони здоров’я. Крім вже згаданого ТОВ "Медбіоальянс" підприємцеві належать ТОВ "Велтрейдінг", ТОВ "НВП "Нафтогазсервіс", ТОВ "Велнадрасервіс", ТОВ "Крона вуд", ТОВ "Торговий дім "Крона вуд", ТОВ "НВП "Біофарма", ТОВ "Біоконстанта" та інші. Дещо вибивається серед інших Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня яка замовила 100 штук експрес-тестів по 349 гривень за одиницю у ТОВ "НМТ". Фірма Дмитра Дейнеко до цього постачала медичне обладнання, зокрема апаратуру для телемедицини, в лікарні по всій Україні. За три з половиною роки в ProZorro підприємство підписало контрактів на 85,5 мільйонів гривень. Закриває список лікувальних закладів регіону База спеціального медичного постачання Тернопільської обласної ради. Замовник не став витрачати кошти на експрес-тести та замовив набори реагентів для ПРЛ-діагностики двох видів. За 298,84 тисяч гривень товар має поставити київське ТОВ "Біонікс лаб" Володимира Бондара та Ігоря Щербини. На сайті компанії вказано, що саме вони передали першу в Україні тест-систему для виявлення коронавірусу Corona Virus 2020 (WUHAN STRAIN) до Центру Громадського здоров’я МОЗ України. При чому зробили це ще 5 лютого. Черкаська область Без урахування Києва та Київської області трійку "лідерів" за підтвердженими діагнозами коронавірусна інфекція COVID-19 замикає Черкаська область – 52 випадків. В регіоні не чекати тестів з Китаю, а закупити свої вирішили 5 медзакладів. Замовлення невеликі, однак для первинної діагностики мало б вистачити. Прикметно, що ціни, за якими заклади закуповували експрес-тести, досить сильно відрізнялись одне від одного. Так Смілянська багатопрофільна лікарня ім. Софії Бобринської замовила 100 тестів по 224 гривні за штуку. Постачальником було обрано місцевого підприємця Володимира Пуха, який зареєструвавшись як ФОП у вересні 2018 року встиг отримати за цей час 58 дрібних підрядів від бюджетників 8 областей України. Для Уманського міського центру первинної медико-санітарної допомоги тести коштували на порядок дорожче – 300 гривень за одиницю. Загалом же уманці придбали 125 таких тестів на суму 45 тисяч гривень. Постачальник, Антоніна Онищук з Вінничини, активно працює на всій території України постачаючи як фармпродукцію так і медтехніку. За ціною 250 гривень/тест підписали контракт Черкаська міська інфекційна лікарня та харків’янин Гладков Юрій Геннадійович. Загалом медзаклад отримає 250 експрес-тестів, а ФОП 75 тисяч гривень. Березень видався вдалим для підприємця, який на діагностичних наборах встиг отримати в ProZorro замовлень на 471 тисячу гривень. Останні два заклади Черкащини, що власними силами замовили тести на COVID-19 стали Жашківська центральна районна лікарня та Черкаська обласна лікарня. Зауважимо, незважаючи на те, що між підписаними замовниками договорами минуло всього 5 днів, а підрядник був спільний – ТОВ "Укр Діагностика" з Києва, вартість одного експрес-теста відрізнялась. Жашківчани отримали товар по 364,5 гривень за штуку, а обласна лікарня за 375 гривень. Власниками "Укр Діагностика" є Олексій Крахмалов та Андрій Швецов, які також є бенефіціарами ТОВ "Брайтфілд Україна" дилера шведської компанії Brightfield, основним напрямком діяльності якої є розробка і просування систем та технологій для ендоскопії, малоінвазивної хірургії та супутнього медичного обладнання. Як бачимо регіональні лікувальні заклади не надто поспішають витрачати власні кошти на придбання експрес-тестів чи систем ПРЛ-діагностики, все ще сподіваючись на "пожертви" з Києва. При цьому навіть для тих хто наважився провести закупівлю самостійно ціни на українському ринку суттєво відрізнялись, від 219 до 375 гривень за один "швидкий" тест. А тим часом за даними Центру громадського здоров’я, станом на утро 1-го квітня в Україні було зафіксовано 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних.

