Кто зарабатывает на коронавирусных тестах в Черновцах, Тернополе и Черкассах?

На официальной твиттер-странице Всемирной организации здравоохранения 11 марта появилась заметка за подписью генерального директора Тедроса Аданома Гебреісуса: "We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic". На тот момент в мире уже было зарегистрировано более 121 тысячи случаев заболевания на новый коронавирус и более 4 тысяч смертей от него. А в Украине все только начиналось

На официальной твиттер-странице Всемирной организации здравоохранения 11 марта появилась заметка за подписью генерального директора Тедроса Аданома Гебреісуса: "We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic". На тот момент в мире уже было зарегистрировано более 121 тысячи случаев заболевания на новый коронавирус и более 4 тысяч смертей от него. А в Украине все только начиналось

В тот же день Кабинет министров принимает постановление "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", которым отправляет учебные заведения, а с ними студентов, школьников и дошкольников, на трехнедельный карантин. В дальнейшем на карантинный режим перейдет вся страна, однако именно 11-го марта стало отправной точкой для проведения закупок экспресс-тестов и систем ПРЦ-диагностики (полимеразно-цепная реакция – авт.) за бюджетный счет.

В течение того же 11-го марта Министерство охраны даже успело отчитаться – "За средства Минздрава осуществлена закупка быстрых тестов на коронавирус COVID-19. В частности, уже приобретено 19 600 упаковок, что позволит протестировать более 90 тысяч человек".

Казалось бы, неплохой показатель, но нет. Ведь на тот момент об опасности COVID-19 и безальтернативность распространения инфекции на территории Украины не говорил разве что ленивый. А для многомиллионной страны подобное количество тестов явно недостаточна, тем более с учетом довольно неповоротливого государственного аппарата и изменений в руководстве МИНЗДРАВА. Понимая это некоторые лечебные учреждения, как например Городская инфекционная больница Одесского городского совета, самостоятельно объявила закупку экспресс-тестов еще 2-го марта.

Прошло более двух недель с момента введения карантина, его уже даже успели продолжить, однако об успехах в закупке необходимых тестов на местном уровне говорить пока довольно трудно. Регионы замерли в ожидании поставок медицинского груза из Китая и время от времени балуют публику новостями о закупке очередного аппарата искусственной вентиляции легких, забывая, что прежде всего больных необходимо диагностировать, а уже потом лечить.

Учитывая, что Киев и Киевская область, откровенно "ближе" к органам центральной власти и более активно перенимают положительные примеры других стран, мы решили проверить как обстоят дела в других регионах.

Черновицкая область

Рекордсменом среди регионов по количеству инфицированных лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 остается Черновицкая область, где по состоянию на утро 1-го апреля насчитывается 102 случая заражения. При этом закупать экспресс-тесты больницы региона начали только 27-го марта. А вот к системам ПРЛ-диагностики у закупщиков области, судя по всему, руки так и не дошли.

Так КНП "Заставненская центральная районная больница" отчиталась о заказе в ФЛП Бабущака Оксана Викторовна 20 тестов, по 310 гривен за штуку. В свои 27 лет предпринимательница успела наторговать через систему ProZorro на 4,5 млн грн. При этом в своих отчетах Заставненская больница умышленно или случайно не указывала одну цифру индивидуального налогового номера госпожа Бабущак, что несколько осложнило поиск реальных данных о личности.

Соседи по региону, КНП "Городская больница №1" Черновицкого городского совета, подошли к вопросу более серьезно и заказали 35 упаковок тестов по 25 штук в каждой, потратив на это 191,97 тыс грин. Таким образом один экспресс-тест оказался для черновчан на порядок дешевле заставнівських медиков – по 219 гривен за штуку. Поставщиком было выбрано столичное ООО "Інкос Лайн" супругов Анны и Николая Назаровців, которые, судя со стартовой страницы их сайта активно работают над наполнением украинского рынка экспресс-тестами для выявления COVID-19. Лишь с начала 2020 года фирма получила бюджетных заказов на свыше 9 млн грн. Стоит заметить, предприятие является достаточно последовательным в плане ценовой политики. По аналогичным черновицким ценам ООО "Инкос Лайн" согласился поставлять экспресс-тесты также Хмельницкой ОГА и Киевской городской психоневрологической больницы №2.

Тернопольская область

По сравнению с предыдущей областью на Тернопольщине ситуация получше и с инфицированными – 98 подтвержденных случаев на утро 1-го апреля, и с закупками тестов. В регионе соответствующие тендеры провели 5 медучреждений.

Так Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи приобрела 50 штук по 320 гривен, Тернопольский городской лечебно-диагностический центр 50 штук по 320 и 40 штук по 350 гривен, а Козивская центральная районная больница также 50 штук по 350 гривен. Во всех случаях поставщиком оказалось киевское ООО "Медбиоальянс". Владельцами фирмы указанные Ирина Цимбал и Константин Курищук, чья жена в свое время работала экономистом в Национальном банке Украины. Сам предприниматель в 2018 году подавал свою кандидатуру на должности заместителя и первого заместителя Председателя Государственной таможенной службы, заместителя Председатель Государственной фискальной службы и даже Председателя Государственного агентства лесных ресурсов. За 9 лет до того Костянин Курищук успел поработать заместителем министра здравоохранения.

Кроме уже упомянутого ООО "Медбиоальянс" предпринимателю принадлежат ООО "Велтрейдинг", ООО "НПП "Нефтегазсервис", ООО "Велнадрасервис", ООО "Крона вуд", ООО "Торговый дом "Крона вуд", ООО "НПП "Биофарма", ООО "Біоконстанта" и другие.

Несколько выбивается среди других Тернопольская городская детская коммунальная больница которая заказала 100 штук экспресс-тестов по 349 гривен за единицу в ООО "НМТ". Фирма Дмитрия Дейнеко до этого поставляла медицинское оборудование, включая аппаратуру для телемедицины, в больницы по всей Украине. За три с половиной года в ProZorro предприятие подписало контрактов на 85,5 милн грн.

Закрывает список лечебных учреждений региона База специального медицинского снабжения Тернопольского областного совета. Заказчик не стал тратить средства на экспресс-тесты и заказал наборы реагентов для ПРЦ-диагностики двух видов. За 298,84 тыс грн товар должен поставить киевское ООО "Бионикс лаб" Владимира Бондаря и Игоря Щербины. На сайте компании указано, что именно они передали первую в Украине тест-систему для выявления коронавирус Corona Virus 2020 (WUHAN STRAIN) до Центра Общественного здоровья МЗ Украины. При чем сделали это еще 5 февраля.

Черкасская область

Без учета Киева и Киевской области тройку "лидеров" с подтвержденными диагнозами коронавирусная инфекция COVID-19 замыкает Черкасская область – 52 случая. В регионе не стали ждать тестов с Китая, а решили закупить свои 5 медучреждений. Заказы небольшие, однако для первичной диагностики должно хватить.

Примечательно, что цены, по которым учреждения закупали экспресс-тесты, довольно сильно отличались друг от друга. Так Смелянская многопрофильная больница им. Софии Бобринськой заказала 100 тестов по 224 гривны за штуку. Поставщиком было выбрано местного предпринимателя Владимира Пуха, который зарегистрировавшись как ФЛП в сентябре 2018 года успел получить за это время 58 мелких подрядов от бюджетников 8 областей Украины.

Для Уманского городского центра первичной медико-санитарной помощи тесты стоили на порядок дороже – 300 гривен за единицу. В целом же уманцы приобрели 125 таких тестов на сумму 45 тыс грн. Поставщик, Антонина Онищук с Винничины, активно работает на всей территории Украины поставляя как фармпродукцию так и медтехнику.

По цене 250 гривен/тест подписали контракт Черкасская городская инфекционная больница и харьковчанин Гладков Юрий Геннадьевич. В общем медучреждение получит 250 экспресс-тестов, а ФЛП 75 тысяч гривен. Март выдался удачным для предпринимателя, который на диагностических наборах успел получить в ProZorro заказов на 471 тыс грн.

Последние два заведения Черкасщины, что собственными силами заказали тесты на COVID-19 стали Жашковская центральная районная больница и Черкасская областная больница. Заметим, несмотря на то, что между подписанными заказчиками договорами прошло всего 5 дней, а подрядчик был общий – ООО "Укр Диагностика" из Киева, стоимость одного экспресс-теста отличалась. Жашковчане получили товар по 364,5 гривен за штуку, а областная больница за 375 гривен. Владельцами "Укр Диагностика" является Алексей Крахмалев и Андрей Швецов, которые также являются бенефициарами ООО "Брайтфилд Украина" дилера шведской компании Brightfield, основным направлением деятельности которой является разработка и продвижение систем и технологий для эндоскопии, малоинвазивной хирургии и сопутствующего медицинского оборудования.

Как видим региональные лечебные учреждения не очень спешат тратить собственные средства на приобретение экспресс-тестов систем ПРЦ-диагностики, все еще надеясь на "пожертвования" из Киева. При этом даже для тех кто решился провести закупку самостоятельно цены на украинском рынке существенно отличались, от 219 до 375 гривен за один "быстрый" тест. А тем временем за данными Центра общественного здоровья, по состоянию на утро 1-го апреля в Украине было зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных.