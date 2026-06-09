Фото: полиция

Трагедия произошла 7 июня около 06:50 на железнодорожной станции Попельня в Житомирском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Пассажирский поезд, двигаясь в направлении Киева, сбил 31-летнюю жительницу Андрушевской громады, которая переходила железнодорожные пути. От полученных травм женщина погибла на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, вечером 6 июня в Винницкой области под колесами поезда погиб мужчина. Он внезапно вышел на железнодорожные пути.