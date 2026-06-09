Фото: поліція

Трагедія сталася 7 червня близько 06:50 на залізничній станції Попільня у Житомирському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Пасажирський потяг, рухаючись у напрямку Києва, збив 31-річну жительку Андрушівської громади, яка переходила залізничну колію. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, ввечері 6 червня на Вінниччині під колесами потяга загинув чоловік. Він раптово вийшов на залізничну колію.