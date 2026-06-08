Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Машинист поезда совершил наезд на 69-летнего жителя Винницы, внезапно вышедшего на железнодорожные пути в селе Майдан Чапельский. От полученных травм мужчина погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, утром 2 июня в Ровенской области поезд насмерть сбил 17-летнего парня. Известно, что во время трагедии он находился в наушниках.