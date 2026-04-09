Собака плакала среди руин своего дома: спасатели показали печальные фото животного после обстрела в Житомирской области

В Житомирской области после обстрелов был разрушен жилой дом. Спасатели показали грустную собачку, потерявшую хозяйку

В этот страшный день собачка потеряла хозяйку, а также в результате обстрела был разрушен его дом. Спасатели рассказали, что сейчас собачка не сама: о ней беспокоятся сын хозяйки и соседи.

"Это история о человечности, ответственности и надежде", - говорят спасатели.

Напомним, после российской атаки на маршрутку в Никополе на Днепропетровщине утром 7 апреля в больницах остаются восемь человек. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.