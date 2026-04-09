Собака плакала серед руїн свого дому: рятувальники показали сумні фото тварини після обстрілу на Житомирщині
На Житомирщині після обстрілів було зруйновано житловий будинок. Рятувальники показали сумного песика, який втратив господарку
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
У цей страшний день песика втратив господиню, а також внаслідок обстрілу було зруйновано його дім. Рятувальники розповіли, що зараз песик не сам: про нього турбуються син господарки та сусіди.
"Це історія про людяність, відповідальність і надію", - кажуть рятувальники.
Нагадаємо, після російської атаки на маршрутку у Нікополі на Дніпропетровщині вранці 7 квітня в лікарнях залишаються восьмеро людей. П’ятеро постраждалих перебувають у важкому стані.
