Собака плакала серед руїн свого дому: рятувальники показали сумні фото тварини після обстрілу на Житомирщині

Фото: ДСНС

На Житомирщині після обстрілів було зруйновано житловий будинок. Рятувальники показали сумного песика, який втратив господарку

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У цей страшний день песика втратив господиню, а також внаслідок обстрілу було зруйновано його дім. Рятувальники розповіли, що зараз песик не сам: про нього турбуються син господарки та сусіди.

"Це історія про людяність, відповідальність і надію", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, після російської атаки на маршрутку у Нікополі на Дніпропетровщині вранці 7 квітня в лікарнях залишаються восьмеро людей. П’ятеро постраждалих перебувають у важкому стані.