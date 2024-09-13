В ДТП на Житомирщине пострадали четыре человека

фото: полиция

На Житомирщине автомобиль взлетел с дороги и врезался в электроопору, в результате чего пострадали четыре человека - водитель и пассажиры автомобиля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

Событие произошло 12 сентября около 11:20 на автодороге Житомир-Черновцы, близ села Дидковцы.

По предварительным данным, 32-летний водитель Renault не справился с управлением, в результате чего кроссовер столкнулся с электроопорой и съехал в кювет.

В результате ДТП травмировался водитель и пассажиры автомобиля - 20-летняя девушка и мужчины 49 и 31 лет. Они были доставлены в лечебное учреждение.

Полицейские напомнили, что в ближайшие дни ожидается дождливая погода и призвали водителей быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, утром 12 сентября на Прикарпатье столкнулись грузовик и микроавтобус . Погибли два человека, еще четверо пострадали.